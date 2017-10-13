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12:44 (мск), источник: ТАСС

Сборная России вышла в ¼ финала ЧМ по керлингу в миксте

ТАСС, 13 октября. Сборная России одержала победу над командой Израиля со счетом 6:3 в матче 1/8 финала чемпионата мира по керлингу среди смешанных команд, который проходит в швейцарском Шампери.

Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинале чемпионата мира, который пройдет позднее в пятницу, российские спортсмены сыграют с канадцами, которые в другой встрече 1/8 финала одержали победу над поляками со счетом 4:3.

Сборная России выступает на чемпионате во главе со скипом Алексеем Стукальским. Также в состав команды входят Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.

Россияне не потерпели ни одного поражения на турнире. На групповом этапе сборная России выиграла шесть матчей из шести.

Сборная России является действующим чемпионом мира в миксте. В 2016 году турнир проходил в Казани.

Чемпионат мира по керлингу в миксте проходит в третий раз. 38 команд разделены на пять групп. 16 лучших команд по итогам предварительной стадии выходят в плей-офф. Встречи 1/8 и ¼ финала состоятся 13 октября, полуфиналы, матч за третье место и финал запланированы на 14 октября.

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