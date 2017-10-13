Сборная России вышла в ¼ финала ЧМ по керлингу в миксте

Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинале чемпионата мира, который пройдет позднее в пятницу, российские спортсмены сыграют с канадцами, которые в другой встрече 1/8 финала одержали победу над поляками со счетом 4:3.

Сборная России выступает на чемпионате во главе со скипом Алексеем Стукальским. Также в состав команды входят Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.

Россияне не потерпели ни одного поражения на турнире. На групповом этапе сборная России выиграла шесть матчей из шести.

Сборная России является действующим чемпионом мира в миксте. В 2016 году турнир проходил в Казани.