Сборная России победила японцев на чемпионате мира по керлингу в миксте

Сборная России выступает на чемпионате во главе со скипом Алексеем Стукальским. Также в состав команды входят Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.

Россияне выиграли шесть матчей из шести на групповом этапе и вышли в плей-офф с первого места. Соперник сборной России по 1/8 финала соревнований определится позднее.

Сборная России является действующим чемпионом мира в миксте. В 2016 году турнир проходил в Казани.