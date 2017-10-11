Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
Сборная России по керлингу вышла в плей-офф ЧМ в миксте с первого места в группе
МОСКВА, 11 окт —
МОСКВА, 11 окт —
Встреча группы А, состоявшаяся в среду, завершилась со счетом 9:0 в пользу россиян. За российскую команду выступают Алексей Стукальский (скип), Мария Ермейчук (вице-скип), Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.
Российская команда, одержавшая пять побед в пяти матчах, в четверг сыграет со сборной Японии в заключительном матче группового этапа.