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12:08 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России по керлингу вышла в плей-офф ЧМ в миксте с первого места в группе

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт. Сборная России по керлингу нанесла поражение команде Эстонии и пробилась в плей-офф чемпионата мира среди смешанных команд, который проходит в швейцарском Шампери, с первого места в группе.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы А, состоявшаяся в среду, завершилась со счетом 9:0 в пользу россиян. За российскую команду выступают Алексей Стукальский (скип), Мария Ермейчук (вице-скип), Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.

Российская команда, одержавшая пять побед в пяти матчах, в четверг сыграет со сборной Японии в заключительном матче группового этапа.

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