Сборная России победила словенцев в матче ЧМ по керлингу в миксте

Сборная России выступает на чемпионате во главе со скипом Алексеем Стукальским. Также в состав команды входят Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.

Россияне одержали третью побед подряд и единолично возглавили группу A. В следующем матче во вторник сборная России сыграет с командой Уэльса.

Сборная России является действующим чемпионом мира по керлингу в миксте. В 2016 году турнир проходил в Казани.