Сборная России победила словенцев в матче ЧМ по керлингу в миксте

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
«После выборов его не оставят»: источник РБК о Тулееве
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Баффало Сэйбрз0
Нью-Джерси Дэвилз0
Хоккей. НХЛ
10.10
Торонто Мэйпл Ливз
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия0
Австрия1
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сербия1
Грузия0
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Уэльс0
Ирландия1
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Албания0
Италия1
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Македония4
Лихтенштейн0
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Израиль0
Испания1
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Финляндия2
Турция2
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Украина0
Хорватия2
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Исландия2
Косово0
Хоккей. НХЛ
10.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз0
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк АйлендерсБ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован4
Сочи1
Хоккей. НХЛ
10.10
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА5
Локомотив2
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак0
СКА4
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН0
Ак Барс5
Хоккей. НХЛ
10.10
Анахайм Дакс
Калгари Флэймз
Все события
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польская полиция сутки издевались над украинкой
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СКА одержал 20-ю победу подряд в КХЛ
Румынская угроза для Поветкина. Анонс боя 15 декабря
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Куда жаловаться на шумных соседей и строителей
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
9 октября, источник: ТАСС

Сборная России победила словенцев в матче ЧМ по керлингу в миксте

ТАСС, 9 октября. Сборная России по керлингу одержала победу над командой Словении со счетом 5:4 в матче группового раунда чемпионата мира среди смешанных команд, который проходит в швейцарском Шампери.

Сборная России выступает на чемпионате во главе со скипом Алексеем Стукальским. Также в состав команды входят Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.

Россияне одержали третью побед подряд и единолично возглавили группу A. В следующем матче во вторник сборная России сыграет с командой Уэльса.

Сборная России является действующим чемпионом мира по керлингу в миксте. В 2016 году турнир проходил в Казани.

Чемпионат мира по керлингу в миксте проходит в третий раз. 38 команд разделены на пять групп. 16 лучших команд по итогам предварительной стадии (матчи пройдут до 12 октября) выходят в плей-офф. Встречи 1/8 и ¼ финала состоятся 13 октября, полуфиналы, матч за третье место и финал запланированы на 14 октября.

 Неймар, Месси и Роналду вошли в число претендентов на "Золотой мяч"
Болельщики сборных России и Ирана проведут товарищеский матч перед игрой основных команд
СКА одержал 20-ю победу подряд в КХЛ
Румынская угроза для Поветкина. Анонс боя 15 декабря
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
Кто претендует на «Золотой мяч»: что нужно знать о призе
Сборная Исландии пробилась на ЧМ-2018 по футболу
Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Айлендерс» в НХЛ
СМИ: «ПСЖ» подыскивает для Ди Марии команду в Китае
Новости
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь