Сборная России победила венгров в матче ЧМ по керлингу в миксте

Сборная России выступает на чемпионате во главе со скипом Алексеем Стукальским. Также в состав команды входят Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.

Россияне делят первое место в группе A со сборной Уэльса, у обеих команд по две победы. В следующем матче сборная России сыграет с командой Словении.

Сборная России является действующим чемпионом мира по керлингу в миксте. В 2016 году турнир проходил в Казани.