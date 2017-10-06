Сборная России начинает защиту титула чемпиона мира по керлингу в миксте

В состав российской сборной также вошли Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова. Благодаря чемпионскому званию, завоеванному в прошлом году командой скипа Александра Крушельницкого, на предварительной стадии сборная России избежала встреч с фаворитами турнира. Соперниками российской команды по группе А станут сборные Хорватии, Эстонии, Венгрии, Японии, Словении и Уэльса, первую игру команда Стукальского проведет 7 октября с хорватами.

Чемпионат мира по керлингу в миксте пройдет в третий раз, в Шампери (горнолыжный курорт на юго-западе Швейцарии недалеко от границы с Францией) выступят рекордное количество команд — 38, которые разделены на пять групп. 16 лучших команд по итогам предварительной стадии (матчи пройдут с 6 по 12 октября) выходят в плей-офф. Встречи 1/8 и ¼ финала пройдут 13 октября, полуфиналы, матч за третье место и финал запланированы на 14 октября.

Российская команда готовилась к чемпионату мира сначала в Санкт-Петербурге, а затем — в Финляндии. Проблемой в подготовке стало отсутствие лидера сборной Алексея Стукальского, который принимал участие в отборочных соревнованиях мужских команд, но его заменял опытный скип Петр Дрон. По словам главного тренера сборной России Константина Задворнова, прогнозы на чемпионат мира делать затруднительно, потому что наряду с командами, специализирующимися на миксте, в турнире примут участие сборные, сформированные из ведущих спортсменов своих стран, по тем или иным причинам не попавшие в состав мужской и женской команд.

Победы на счету Норвегии и России

Первый чемпионат мира по керлингу в миксте состоялся в 2015 году в швейцарском Берне и завершился победой норвежцев. В 2016 году в Казани выиграла сборная России (Крушельницкий, Анастасия Брызгалова, Даниил Горячев и Мария Дуюнова), в финале обыгравшая со счетом 5:4 шведов.

На предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане в керлинге впервые пройдут смешанные соревнования, но в дисциплине «дабл- микст», где в составе команд участвуют лишь два спортсмена разного пола. На Играх 2018 года выступят российская женская сборная во главе со скипом Анной Сидоровой и команда в дабл-миксте.