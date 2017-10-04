Тренер: Задачей женской сборной России по керлингу является завоевание медалей ОИ-2018

«Задачей женской сборной России по керлингу является завоевание медалей Олимпийских игр 2018 года. Эта задача была поставлена еще четыре года назад. Когда появилась новая дисциплина в керлинге, перед нами была поставлена цель по завоеванию наград», — сказал Шулико.

«Основным этапом подготовки к Олимпиаде-2018 будет чемпионат Европы, который пройдет в ноябре. Попадание в плей-офф на данном турнире является одной из задач для олимпийской сборной. В случае ее невыполнения в декабре будет дополнительный отбор за право поехать в Пхенчхан. Это является дополнительным стимулирующим фактором для того, чтобы спортсменки не снижали уровень подготовки к главному турниру в феврале», — добавил главный тренер.

На Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее Россию представит команда скипа Анны Сидоровой, которая решением исполкома Федерации керлинга России получила приоритетное право участия в Олимпиаде.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.