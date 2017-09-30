Сборная Санкт-Петербурга со скипом Тимофеевым пробилась в квалификацию ОИ-2018
Сборная
Санкт-Петербурга (скип — Алексей Тимофеев) победила команду Краснодарского края (скип — Евгений Архипов) в финале Суперкубка-2017 по керлингу, который проходил в Сочи и являлся отборочным турниром на чемпионат Европы и квалификацию Олимпийских игр в Пхенчхане.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Третья финальная встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 7:3 в пользу команды
По регламенту турнира результаты очных встреч команд на групповом этапе учитываются в финальной серии. Таким образом, счет в финальной серии до трех побед стал 3−2 в пользу команды Тимофеева. Именно эта команда представит Россию на чемпионате Европы и квалификационном турнире Олимпийских игр.
Чемпионат Европы пройдет в Швейцарии в ноябре, а квалификация на Олимпийские игры-2018 состоится в Чехии в декабре.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter