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30 сентября 2017, 21:25 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Сборная Санкт-Петербурга со скипом Тимофеевым пробилась в квалификацию ОИ-2018

Сборная Санкт-Петербурга (скип — Алексей Тимофеев) победила команду Краснодарского края (скип — Евгений Архипов) в финале Суперкубка-2017 по керлингу, который проходил в Сочи и являлся отборочным турниром на чемпионат Европы и квалификацию Олимпийских игр в Пхенчхане.

Сборная <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> (<span class=error>скип</span> — Алексей Тимофеев) победила команду Краснодарского края (<span class=error>скип</span> — Евгений Архипов) в финале <span class=error>Суперкубка</span>-2017 по <span class=error>керлингу</span> который проходил в Сочи и являлся отборочным турниром на чемпионат Европы и квалификацию Олимпийских игр в Пхенчхане. Увеличить
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Третья финальная встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 7:3 в пользу команды Санкт-Петербурга.

По регламенту турнира результаты очных встреч команд на групповом этапе учитываются в финальной серии. Таким образом, счет в финальной серии до трех побед стал 3−2 в пользу команды Тимофеева. Именно эта команда представит Россию на чемпионате Европы и квалификационном турнире Олимпийских игр.

Чемпионат Европы пройдет в Швейцарии в ноябре, а квалификация на Олимпийские игры-2018 состоится в Чехии в декабре.
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