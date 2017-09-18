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18 сентября 2017, 14:28 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Число команд-участниц чемпионата мира по керлингу увеличится до 13

МОСКВА, 18 сен — Р-Спорт. Число сборных, принимающих участие в чемпионатах мира по керлингу среди мужских и женских команд, вырастет с 12 до 13, такое решение принято на ежегодной генеральной ассамблее Всемирной федерации керлинга (WCF).

<em>МОСКВА 18 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Число сборных принимающих участие в чемпионатах мира по <span class=error>керлингу</span> среди мужских и женских команд вырастет с 12 до 13 такое решение принято на ежегодной генеральной ассамблее Всемирной федерации <span class=error>керлинга</span> (WCF). Увеличить
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Как отмечается на сайте WCF, чемпионат мира с сезона-2018/19 будет предварять квалификационный турнир. Кроме того, с сезона-2017/18 на турнирах будет использоваться система плей-офф с шестью командами.

Также WCF приняла решение расширить чемпионат мира по керлингу на колясках до 12 команд с 2019 года. Формат чемпионата мира среди смешанных пар оставлен без изменений.

«После сегодняшних решений мы входим в олимпийский и паралимпийский сезон с гордостью за развитие нашего вида спорта, я с нетерпением жду, когда состоится чемпионат мира с участием 13 команд», — сказала глава WCF Кейт Кейтнесс.
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МОСКВА, 5 сен — Р-Спорт. Скип Алексей Стукальский, Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова вошли в состав сборной России для участия в чемпионате мира по керлингу среди смешанных команд, сообщает официальный сайт Федерации керлинга России.
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