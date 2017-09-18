Число команд-участниц чемпионата мира по керлингу увеличится до 13
МОСКВА, 18 сен —
Р-Спорт. Число сборных, принимающих участие в чемпионатах мира по керлингу среди мужских и женских команд, вырастет с 12 до 13, такое решение принято на ежегодной генеральной ассамблее Всемирной федерации керлинга (WCF).
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Как отмечается на сайте WCF, чемпионат мира с сезона-2018/19 будет предварять квалификационный турнир. Кроме того, с сезона-2017/18 на турнирах будет использоваться система
Также WCF приняла решение расширить чемпионат мира по керлингу на колясках до 12 команд с 2019 года. Формат чемпионата мира среди смешанных пар оставлен без изменений.
«После сегодняшних решений мы входим в олимпийский и паралимпийский сезон с гордостью за развитие нашего вида спорта, я с нетерпением жду, когда состоится чемпионат мира с участием 13 команд», — сказала глава WCF Кейт Кейтнесс.
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