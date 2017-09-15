Определились составы 4 команд керлингистов РФ, которые поборются за отбор на ОИ-2018
МОСКВА, 15 сен —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Определились составы четырех мужских команд, которые поспорят за право представлять Россию в отборе на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, а также на чемпионате Европы, сообщила агентству «Р-Спорт» пресс-секретарь Федерации керлинга России (ФКР) Валентина Паринова.
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Ранее исполком ФКР определил, что в отборе на чемпионат Европы и олимпийскую квалификацию примут участие четыре команды: Краснодарского края, Москвы, Московской области и
В составе сборной Москвы выступят Алексей Стукальский (скип), Сергей Андрианов, Вадим Голов, Тимур Гаджиханов, Герман Доронин. За команду Краснодарского края в отборе сыграют Дмитрий Миронов (скип), Сергей Глухов, Антон Калалб, Евгений Архипов и Артур Али.
В состав команды
После неудачи на чемпионате мира 2017 года, где мужская сборная России не смогла одержать ни одной победы, финишировав последней из 12
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