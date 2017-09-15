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15 сентября 2017, 13:39 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Определились составы 4 команд керлингистов РФ, которые поборются за отбор на ОИ-2018

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Определились составы четырех мужских команд, которые поспорят за право представлять Россию в отборе на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, а также на чемпионате Европы, сообщила агентству «Р-Спорт» пресс-секретарь Федерации керлинга России (ФКР) Валентина Паринова.

<em>МОСКВА 15 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Елена <span class=error>Дьячкова</span>. </em>Определились составы четырех мужских команд которые поспорят за право представлять Россию в отборе на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане а также на чемпионате Европы сообщила агентству Р-Спорт <nobr>пресс-секретарь</nobr> Федерации <span class=error>керлинга</span> России (<span class=error>ФКР</span>) Валентина <span class=error>Паринова</span>. Увеличить
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Ранее исполком ФКР определил, что в отборе на чемпионат Европы и олимпийскую квалификацию примут участие четыре команды: Краснодарского края, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Чемпионат Европы пройдет в Швейцарии в ноябре, а квалификация на Игры-2018 состоится в Чехии в декабре. Отбор на олимпийскую квалификацию и чемпионат Европы состоится с 26 по 30 сентября в Сочи.

В составе сборной Москвы выступят Алексей Стукальский (скип), Сергей Андрианов, Вадим Голов, Тимур Гаджиханов, Герман Доронин. За команду Краснодарского края в отборе сыграют Дмитрий Миронов (скип), Сергей Глухов, Антон Калалб, Евгений Архипов и Артур Али.

В состав команды Санкт-Петербурга включены Алексей Тимофеев (скип), Евгений Климов, Артем Шмаков, Артур Ражабов. В заявку сборной Московской области вошли Александр Еремин (скип), Алексей Куликов, Михаил Васьков и Петр Кузнецов.

После неудачи на чемпионате мира 2017 года, где мужская сборная России не смогла одержать ни одной победы, финишировав последней из 12 команд-участниц, президент ФКР Дмитрий Свищев заявил, что мужская команда может быть полностью расформирована и собрана заново. На мировом первенстве Россию представляли Алексей Стукальский, Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Евгений Климов и Артур Ражабов.
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