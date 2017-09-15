Определились составы 4 команд керлингистов РФ, которые поборются за отбор на ОИ-2018

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Ранее исполком ФКР определил, что в отборе на чемпионат Европы и олимпийскую квалификацию примут участие четыре команды: Краснодарского края, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Чемпионат Европы пройдет в Швейцарии в ноябре, а квалификация на Игры-2018 состоится в Чехии в декабре. Отбор на олимпийскую квалификацию и чемпионат Европы состоится с 26 по 30 сентября в Сочи.

В составе сборной Москвы выступят Алексей Стукальский (скип), Сергей Андрианов, Вадим Голов, Тимур Гаджиханов, Герман Доронин. За команду Краснодарского края в отборе сыграют Дмитрий Миронов (скип), Сергей Глухов, Антон Калалб, Евгений Архипов и Артур Али.

В состав команды Санкт-Петербурга включены Алексей Тимофеев (скип), Евгений Климов, Артем Шмаков, Артур Ражабов. В заявку сборной Московской области вошли Александр Еремин (скип), Алексей Куликов, Михаил Васьков и Петр Кузнецов.