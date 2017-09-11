Российские керлингистки победили на международном турнире в канадском Оквилле

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Россию на турнире представляли Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва.