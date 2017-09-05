Определен состав сборной России на ЧМ по керлингу среди смешанных команд

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Турнир пройдет в швейцарском городе Шампери с 6 по 14 октября.

«Говоря о составе команды, которая выступит на чемпионате мира, можно заметить, что он несколько отличается от состава, выигравшего Кубок страны. Мы заменили Аиду Афанасьеву, но сделали это скорее по возрастному критерию. Претензий по содержанию игры к Аиде не было. Её заменит Маргарита Евдокимова, выигравшая серебро чемпионата страны этого года в дисциплине “микст”. Маргарита хорошо проявила себя в весеннем чемпионате и заслужила место в сборной», — сказал старший тренер российской команды Константин Задворнов.

«Таким образом, состав команды включает опытного скипа и трёх юниоров. Ермейчук, которая будет выступать на позиции третьего номера в этом году, в составе российской команды девушек завоевала золото Европейского олимпийского фестиваля. Красиков, второй номер команды, входит в расширенный состав молодёжной сборной страны, имеет достижения и во взрослом кёрлинге — это бронза Кубка России среди мужских команд». — добавил Задворнов.