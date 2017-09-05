Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/curling/30905143/
5 сентября 2017, 16:01 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Определен состав сборной России на ЧМ по керлингу среди смешанных команд

МОСКВА, 5 сен — Р-Спорт. Скип Алексей Стукальский, Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова вошли в состав сборной России для участия в чемпионате мира по керлингу среди смешанных команд, сообщает официальный сайт Федерации керлинга России.

Скип Алексей Стукальский Мария Ермейчук Олег Красиков и Маргарита Евдокимова вошли в состав сборной России для участия в чемпионате мира по керлингу среди смешанных команд сообщает официальный сайт Федерации керлинга России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Турнир пройдет в швейцарском городе Шампери с 6 по 14 октября.

«Говоря о составе команды, которая выступит на чемпионате мира, можно заметить, что он несколько отличается от состава, выигравшего Кубок страны. Мы заменили Аиду Афанасьеву, но сделали это скорее по возрастному критерию. Претензий по содержанию игры к Аиде не было. Её заменит Маргарита Евдокимова, выигравшая серебро чемпионата страны этого года в дисциплине “микст”. Маргарита хорошо проявила себя в весеннем чемпионате и заслужила место в сборной», — сказал старший тренер российской команды Константин Задворнов.

«Таким образом, состав команды включает опытного скипа и трёх юниоров. Ермейчук, которая будет выступать на позиции третьего номера в этом году, в составе российской команды девушек завоевала золото Европейского олимпийского фестиваля. Красиков, второй номер команды, входит в расширенный состав молодёжной сборной страны, имеет достижения и во взрослом кёрлинге — это бронза Кубка России среди мужских команд». — добавил Задворнов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Керлинга

ФКР: Состав керлингистов РФ на квалификацию ОИ-2018 будет определен в Сочи

ФКР: Состав керлингистов РФ на квалификацию ОИ-2018 будет определен в Сочи

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Турнир, на котором будет определен состав мужской сборной России на квалификационные соревнования Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, а также чемпионат Европы, пройдет в Сочи с 24 сентября по 1 октября, сообщила агентству «Р-Спорт» пресс-секретарь Федерации керлинга России (ФКР) Валентина Паринова.
Еще 1 новость  Все новости
5 сентября

Российская гимнастка, покорившая сердца болельщиков по всему миру. Фото

Сын бизнесмена и любимец юных дев: наглый российский теннисист покоряет США

Потом и кровью: Винер, Кабаева, Мамун о триумфе российских гимнасток