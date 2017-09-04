Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/curling/30891509/
4 сентября 2017, 14:17 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

ФКР: Состав керлингистов РФ на квалификацию ОИ-2018 будет определен в Сочи

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Турнир, на котором будет определен состав мужской сборной России на квалификационные соревнования Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, а также чемпионат Европы, пройдет в Сочи с 24 сентября по 1 октября, сообщила агентству «Р-Спорт» пресс-секретарь Федерации керлинга России (ФКР) Валентина Паринова.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Елена <span class=error>Дьячкова</span>. </em>Турнир на котором будет определен состав мужской сборной России на квалификационные соревнования Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане а также чемпионат Европы пройдет в Сочи с 24 сентября по 1 октября сообщила агентству Р-Спорт <nobr>пресс-секретарь</nobr> Федерации <span class=error>керлинга</span> России (<span class=error>ФКР</span>) Валентина <span class=error>Паринова</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее исполком определил, что в отборе на чемпионат Европы и олимпийскую квалификацию примут участие четыре команды: Краснодарского края, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Чемпионат Европы пройдет в Швейцарии в ноябре, а квалификация на Игры-2018 состоится в Чехии в декабре.

«Сроки проведения отборочного турнира определены — он состоится в сочинском дворце “Ледяной куб” с 24 сентября по 1 октября», — сказала Паринова по телефону.

После неудачи на чемпионате мира 2017 года, где мужская сборная России не смогла одержать ни одной победы, финишировав последней из 12 команд-участниц, президент ФКР Дмитрий Свищев заявил, что мужская команда может быть полностью расформирована и собрана заново. На мировом первенстве Россию представляли Алексей Стукальский, Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Евгений Климов и Артур Ражабов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Керлинга

Свищев: Кубок мира по керлингу в дабл-миксте пройдет в ноябре 2017 года в Сочи

Свищев: Кубок мира по керлингу в дабл-миксте пройдет в ноябре 2017 года в Сочи

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Кубок мира по керлингу в дабл-миксте, который дебютирует в олимпийской программе Игр-2018 года в Пхенчхане, пройдет в ноябре в Сочи, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
Все новости
30 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

За что Плющенко обиделся на Татьяну Тарасову?

Кадыров ответил болельщикам «Зенита» на критику скандального видео с Полтавченко