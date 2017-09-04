ФКР: Состав керлингистов РФ на квалификацию ОИ-2018 будет определен в Сочи

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Ранее исполком определил, что в отборе на чемпионат Европы и олимпийскую квалификацию примут участие четыре команды: Краснодарского края, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Чемпионат Европы пройдет в Швейцарии в ноябре, а квалификация на Игры-2018 состоится в Чехии в декабре.

«Сроки проведения отборочного турнира определены — он состоится в сочинском дворце “Ледяной куб” с 24 сентября по 1 октября», — сказала Паринова по телефону.