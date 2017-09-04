ФКР: Состав керлингистов РФ на квалификацию ОИ-2018 будет определен в Сочи
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Турнир, на котором будет определен состав мужской сборной России на квалификационные соревнования Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, а также чемпионат Европы, пройдет в Сочи с 24 сентября по 1 октября, сообщила агентству «Р-Спорт» пресс-секретарь Федерации керлинга России (ФКР) Валентина Паринова.
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Ранее исполком определил, что в отборе на чемпионат Европы и олимпийскую квалификацию примут участие четыре команды: Краснодарского края, Москвы, Московской области и
«Сроки проведения отборочного турнира определены — он состоится в сочинском дворце “Ледяной куб” с 24 сентября по 1 октября», — сказала Паринова по телефону.
После неудачи на чемпионате мира 2017 года, где мужская сборная России не смогла одержать ни одной победы, финишировав последней из 12
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