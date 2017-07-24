Керлингистки команды Сидоровой в сентябре планируют сыграть на трех турнирах в Канаде

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Команда Сидоровой в прошлом сезоне стала серебряным призером чемпионата мира, а ранее трижды выигрывала бронзу мирового первенства. Благодаря этим результатам решением исполкома Федерации керлинга России команда была освобождена от участия в отборе на Олимпийские игры и сыграет в Пхенчхане.

«В сентябре мы уже планируем принять участие в первых турнирах — в Канаде. Рассчитываем сыграть на трех турнирах — двух этапах Мирового тура и одном Большого шлема», — сказала Калалб по телефону.

С 10 июля команда Сидоровой находится на сборе в Сочи, посвященном физической подготовке. «Это уже второй наш сбор в рамках подготовки к сезону, и он традиционно направлен на физподготовку. Три недели в июле мы всегда посвящаем этому компоненту. Девчонки находятся в хорошей форме и в хорошем настроении. Все идет по плану. То, что этот сбор перед олимпийским сезоном, ничего кардинально не меняет. Единственное, на этот раз мы готовимся на базе “Юг Спорт” в Сочи, поменяли месторасположение», — рассказала тренер.

В августе керлингистки приступят к ледовой подготовке. «Лед у нас начнется только с 8 августа. До 28 июля у нас продлится сбор в Сочи, после чего чуть больше недели девочки будут на самоподготовке», — сказала Калалб.