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24 июля 2017, 15:44 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Керлингистки команды Сидоровой в сентябре планируют сыграть на трех турнирах в Канаде

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Олимпийская сборная России по керлингу во главе со скипом Анной Сидоровой в сентябре начнет сезон участием в трех международных турнирах в Канаде, сообщила агентству «Р-Спорт» старший тренер национальной команды Светлана Калалб.

<em>МОСКВА 24 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Елена <span class=error>Дьячкова</span>. </em>Олимпийская сборная России по <span class=error>керлингу</span> во главе со <span class=error>скипом</span> Анной <span class=error>Сидоровой</span> в сентябре начнет сезон участием в трех международных турнирах в Канаде сообщила агентству Р-Спорт старший тренер национальной команды Светлана <span class=error>Калалб</span>. Увеличить
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Команда Сидоровой в прошлом сезоне стала серебряным призером чемпионата мира, а ранее трижды выигрывала бронзу мирового первенства. Благодаря этим результатам решением исполкома Федерации керлинга России команда была освобождена от участия в отборе на Олимпийские игры и сыграет в Пхенчхане.

«В сентябре мы уже планируем принять участие в первых турнирах — в Канаде. Рассчитываем сыграть на трех турнирах — двух этапах Мирового тура и одном Большого шлема», — сказала Калалб по телефону.

С 10 июля команда Сидоровой находится на сборе в Сочи, посвященном физической подготовке. «Это уже второй наш сбор в рамках подготовки к сезону, и он традиционно направлен на физподготовку. Три недели в июле мы всегда посвящаем этому компоненту. Девчонки находятся в хорошей форме и в хорошем настроении. Все идет по плану. То, что этот сбор перед олимпийским сезоном, ничего кардинально не меняет. Единственное, на этот раз мы готовимся на базе “Юг Спорт” в Сочи, поменяли месторасположение», — рассказала тренер.

В августе керлингистки приступят к ледовой подготовке. «Лед у нас начнется только с 8 августа. До 28 июля у нас продлится сбор в Сочи, после чего чуть больше недели девочки будут на самоподготовке», — сказала Калалб.
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