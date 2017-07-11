ФКР подала заявки на проведение в России женского и мужского этапов КМ по керлингу

В понедельник Свищев сообщил «Р-Спорт», что Сочи в ноябре примет этап Кубка мира в дабл-миксте.

«Организатор крупных европейских турниров ССТ (Curling Champions Tour) объединился с World Curling Tour, который проводит Мировые туры. Теперь эти этапы — этапы Кубка мира — будут проходить и в Европе тоже. Ранее же основные этапы World Curling Tour проходили в Канаде. Мы уже подали заявки на проведение в России мужского и женского этапов Кубка мира-2017/18, ждем ответа. Но думаю, что ответ будет положительный. Мы доказали, что умеем проводить турниры высшего уровня. Рассчитываем, что ориентировочно в декабре-январе мы проведем эти этапы Кубка мира», — сказал Свищев по телефону.

«Лучший наш стадион — в Сочи. Но ранее мы провели шикарные соревнования в Казани, Москва принимала чемпионат Европы-2011. Много российских городов претендует на проведение мужского и женского этапов Кубка мира. Но не стоит забывать, что лучший стадион (по керлингу) в мире — в Сочи. Это признано Международной федерацией керлинга. Будем выбирать город на конкурсной основе», — добавил глава ФКР.

По словам Свищева, для России крайне важно провести эти соревнования. «После успешного проведения турнира (Arctic cup) в Дудинке, где принимали участие сильнейшие команды мира, в том числе и действующие олимпийские чемпионки, иностранные партнеры поверили в Россию. Для России важно провести эти этапы Кубка мира в плане популяризации страны. Приедут иностранные спортсмены, туристы. К тому же наши спортсмены получат огромный опыт в рамках подготовки к Олимпийским играм», — отметил собеседник агентства.

«Для нас важно подойти к Играм на пике формы, а для этого надо много играть в таких турнирах, — продолжил Свищев. — На домашних этапах мы можем позволить себе участие нескольких своих команд. Проведение мужского и женского этапов Кубка мира нам необходимо в плане популяризации керлинга в стране. Такие соревнования являются мощнейшим толчком к развитию любого вида спорта. Растет интерес к нему. Нам надо обязательно проводить такие турниры и как можно больше».