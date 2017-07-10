Свищев: Кубок мира по керлингу в дабл-миксте пройдет в ноябре 2017 года в Сочи
МОСКВА, 10 июл —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Кубок мира по керлингу в дабл-миксте, который дебютирует в олимпийской программе Игр-2018 года в Пхенчхане, пройдет в ноябре в Сочи, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
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Международные соревнования пройдут в Сочи с 8 по 13 ноября.
«Мы получили шанс провести хороший, предолимпийский турнир с участием сильнейших команд мира. Это станет хорошей подготовкой к Олимпиаде, потому что в
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