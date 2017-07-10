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10 июля 2017, 15:28 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Свищев: Кубок мира по керлингу в дабл-миксте пройдет в ноябре 2017 года в Сочи

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Кубок мира по керлингу в дабл-миксте, который дебютирует в олимпийской программе Игр-2018 года в Пхенчхане, пройдет в ноябре в Сочи, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

<em>МОСКВА 10 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника <span class=error>Столбунова</span>. </em>Кубок мира по <span class=error>керлингу</span> в <nobr>дабл-миксте</nobr> который дебютирует в олимпийской программе Игр-2018 года в Пхенчхане пройдет в ноябре в Сочи сообщил агентству Р-Спорт президент Федерации <span class=error>керлинга</span> России (<span class=error>ФКР</span>) Дмитрий <span class=error>Свищев</span>. Увеличить
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Международные соревнования пройдут в Сочи с 8 по 13 ноября.

«Мы получили шанс провести хороший, предолимпийский турнир с участием сильнейших команд мира. Это станет хорошей подготовкой к Олимпиаде, потому что в дабл-миксте не так много в мире проходит турниров. Наш сочинский турнир как раз будет являться хорошим подспорьем. Уже на него заявились мощные команды: чемпионы мира 2017 года, и наша команда — чемпион 2016 года, много других известных команд», — сказал Свищев по телефону.
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