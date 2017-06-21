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21 июня 2017, 13:01 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

ОКР одобрил финансирование иностранных тренеров сборных России по керлингу

МОСКВА, 21 июн — Р-Спорт. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) одобрил заявку Федерации керлинга России (ФКР) на финансирование оплаты услуг иностранных тренеров-консультантов Даниэля Рафаэля и Роджера Шмидта, сообщается на официальном сайте ФКР.

<em>МОСКВА 21 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) одобрил заявку Федерации <span class=error>керлинга</span> России (<span class=error>ФКР</span>) на финансирование оплаты услуг иностранных <nobr>тренеров-консультантов</nobr> <span class=error>Даниэля</span> Рафаэля и Роджера <span class=error>Шмидта</span> сообщается на официальном сайте <span class=error>ФКР</span>. Увеличить
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Заседание бюро исполкома ОКР прошло в среду. Рафаэль и Шмидт в сезоне-2017/18 будут работать со сборной России среди смешанных пар и женской сборной России.

Вопрос финансирования иностранного тренера для мужской сборной России, которую возглавляет швед Сёрен Гран, остается в работе.
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МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Контракт швейцарского тренера женской сборной России по керлингу Роджера Шмидта рассчитан на один сезон, перед ним поставлена амбициозная цель — победа на Олимпийских играх 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
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