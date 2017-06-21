ОКР одобрил финансирование иностранных тренеров сборных России по керлингу
МОСКВА, 21 июн —
Р-Спорт. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) одобрил заявку Федерации керлинга России (ФКР) на финансирование оплаты услуг иностранных тренеров-консультантов Даниэля Рафаэля и Роджера Шмидта, сообщается на официальном сайте ФКР.
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Заседание бюро исполкома ОКР прошло в среду. Рафаэль и Шмидт в сезоне-2017/18 будут работать со сборной России среди смешанных пар и женской сборной России.
Вопрос финансирования иностранного тренера для мужской сборной России, которую возглавляет швед Сёрен Гран, остается в работе.
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