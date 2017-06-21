ОКР одобрил финансирование иностранных тренеров сборных России по керлингу

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Контракт швейцарского тренера женской сборной России по керлингу Роджера Шмидта рассчитан на один сезон, перед ним поставлена амбициозная цель — победа на Олимпийских играх 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.