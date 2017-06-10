Сидорова: Мы делаем историю российского керлинга

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<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUrgUeCA9d_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Москва, конечно, не Париж и тут совсем не солнечные +30, но я всё равно люблю ее? А фото из Дудинки, где мы с псом обнимались на камеру ? хороший такой???? #дудинка #север #пес #хаски #обнимашки #north #haski #hugs #улыбки #smilies</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anna Sidorova (@curlme_anna) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-29T14:33:53+00:00">Май 29 2017 в 7:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В последние недели мая центр мирового керлинга переместился на Таймыр. В небольшом городке Дудинка прошел самый северный международный турнир в истории этого вида спорта CCT Arctic Cup 2017.

За победу боролись восемь женских команд, среди которых были действующие олимпийские чемпионки из Канады во главе с Дженнифер Джонс, коллектив из Швейцарии с двукратной чемпионкой мира Алиной Пец, а также сборные США, Финляндии и Швеции и три команды из России.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUOr7rel3e0/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Участники турнира прибыли в Дудинку! На Таймырской земле традиционным приветственным обрядом спортсменок встречали представители коренных народов севера.? #ТворимИсториюПобед Read in English down below ⬇️⬇️⬇️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от CCT Arctic Cup 2017 (@arctic_cup) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-18T09:57:23+00:00">Май 18 2017 в 2:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В итоге две места на пьедестале почета из трех досталось именно хозяйкам льда. Бронзу завоевал коллектив во главе Викторией Моисеевой. Действующие чемпионки Европы из России в матче за третье место обыграли команду Пец.

В финале сборная Канады встречалась с командой Анны Сидоровой, которая двумя месяцами ранее добилась исторического достижения — впервые в истории российского керлинга завоевала серебро чемпионата мира.

Свой успех Сидорова развила и в Дудинке — сборная России обыграла канадок в решающем матче со счетом — 5:3. Кроме Анны, в коллективе, завоевавшем золотые медали выступали Маргарита Фомина, Александра Раева и Кира Езех. Алина Ковалева была в роли запасной.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUZZFU7gqq2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">По-моему, это лучшее окончание сезона,которое только могло быть! Чемпионы CCT ARCTIC CUP 2017!!! Прошли без поражений весь турнир и обыграли в финале действующих Олимпийский Чемпионок Сочи 2014! Обалденный заряд положительных эмоций не смотря на всю "северность" проводимого мероприятия!!!??? Пусть этот турнир станет отныне ежегодным, добавятся ещё несколько на территории нашей страны, ну а мы на заслуженный отдых!!! Сезон 2016-2017 объявляется закрытым!!! Иииихууу!!?????????????????????????????? #teamrussia #teamsidorova #tournament #2017 #champions #cctarcticcup #dudinka #north #север #дудинка #чемпионы #турнир #керлинг #curling</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anna Sidorova (@curlme_anna) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-22T13:44:19+00:00">Май 22 2017 в 6:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Капитан национальной команды сразу после победного финала дала интервью «Газете.Ru», где подвела итоги завершившегося сезона, а также поделилась ожиданиями от следующего — олимпийского.

— Какие впечатления остались от организации турнира и самой Дудинки?

— Нам здесь очень понравилось — хорошая организация, приятные люди. Хочется сказать отдельное спасибо за этот турнир нашей федерации и спонсору соревнований — компании «Норильский никель».

Все было как на Олимпийских играх. По крайней мере, об этом говорили наши соперницы из Канады. Хотелось бы их процитировать: «Мы не помним, где церемонии открытия и закрытия были лучше. Разве что в Сочи в 2014 году».

Приятно, что не только само мероприятие доставило нам много положительных эмоций, но и наша команда уезжает отсюда с золотыми медалями.

— После такого завершения сезона можно назвать его самым удачным в вашей карьере?

— Если мы исходим из результатов на чемпионате мира, то да. Потому что это серебро — первое в истории российского керлинга.

Конечно, приятно, что у нас сейчас есть еще и эта, достаточно сложная победа. Она ценна для команды, потому что мы играли в финале с действующими олимпийскими чемпионками.

А капитан канадской сборной Дженнифер Джонс играет в керлинг больше, чем мне лет. И от этого наше золото становится в десять раз приятнее.

— После «серебряного» чемпионата мира прошло два месяца. Какие остались воспоминания от этого турнира?

Очень рада, что команде удавалось показывать хорошую игру на протяжении всех соревнований. Наш вид спорта отличается тем, что у нас очень много игр в Round Robin (12 команд играют между собой в один круг — «Газета.Ru»). И необходимо находится на пиковой форме здесь и сейчас — приехать и на протяжении десяти дней раз за разом доказывать в разное время суток против разных соперников, что мы лучшие, что мы достойны бороться за победу. Или хотя бы за медали.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.359375% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRdgSx3gd13/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Скоро-скоро..??? Soon..??? #teamsidorova #curling #worldchampionship #sportlife #workhardplayhard #керлинг #чемпионатмира #командароссии</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anna Sidorova (@curlme_anna) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-10T14:30:06+00:00">Мар 10 2017 в 6:30 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Очень важно было подняться на шаг выше того, что было у нас до этого. Три года подряд наша команда выигрывала бронзу, а сейчас серебро. Наконец нам покорилась еще одна ступень.

Будем надеяться, что к Олимпиаде удастся сделать еще один шаг.

— Эта медаль произвела огромный отклик. Вас много приглашали на различные интервью, был теплый прием в Москве. Ощутили себя суперзвездой?

Я не могу сказать, что это было именно после чемпионата мира. Вообще, в принципе, чем ближе к Олимпиаде, тем больше внимания к спортсменам, которые поедут на Игры.

Ну и, конечно, после любой победы бывает много интервью, приглашают общаться, сниматься для журналов — это нормально.

Журналисты освещают события, а мы в них участвуем и делаем историю российского керлинга.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BD8bsZlNQSC/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Много раз поступали предложения играть в керлинг в купальниках для популяризации нашего спорта.? Похоже, всем все равно,что мы будем мёрзнуть!❄️??? Maaany times people asked us to play curling in swim suits for making our sport more popular. ?Nobody cares we gonna freeze out there. ?❄️?? #curling #teamSidorova #annasidorova #аннасидорова #керлинг #жизньспортсмена #sportlife #swimsuits #perfectsportoutfit</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anna Sidorova (@curlme_anna) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-04-08T15:26:51+00:00">Апр 8 2016 в 8:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Такая загруженность не мешает тренировкам?

— Когда у нас сезон в самом разгаре — мы не позволяем себе пропускать занять в пользу интервью. Однако после больших турниров у нас обычно есть несколько дней отдыха, и появляется время для общения. Но все эти интервью мы, в любом случае, не ставим выше, чем тренировки.

— Кроме того, вам удалось поработать на телевидении в качестве комментатора керлинга. Это проще, чем играть?

— Не думаю, что проще — это разные вещи. Мне было очень приятно попробовать себя в этой роли. Быть спортсменом — это одно, а когда ты смотришь на все это со стороны — это немного другое.

Добавляет сложности в работе комментатора и то, что керлинг — для многих экзотический вид спорта. Да, сейчас меньше людей говорят: «Керлинг? Что это?», но, все равно, значительная часть болельщиков не разбирается в правилах.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNBo9C5gLen/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Всем утренний чмаф! А мы снова в эфире на Матч-Игра комментируем женский керлинг Шотландия-Швеция. Присоединяйтесь!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anna Sidorova (@curlme_anna) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-20T08:41:28+00:00">Ноя 20 2016 в 12:41 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И когда меня приглашали комментировать, я сталась максимально доступно объяснять все аспекты игры. В том числе и тактические. Ведь важно, чтобы зритель понимал, что, когда мы, например, просто стоим перед броском — мы думаем, а не тянем время. Здесь расчет идет на миллиметры. Кроме того, необходимо оценить ситуацию на несколько шагов вперед. Как в шахматах. Конечно, это говорит о сложности керлинга и важно, чтобы это понимали.

— Кроме того, в керлинге нужно играть каждый день, иногда два раза в день. С улыбкой относитесь к футболистам, которые жалуются, что им приходится играть два раза за неделю?

— Наверное, мне было бы неэтично комментировать расписание в другом виде спорта. Но наш график, конечно, очень тяжелый. Например, свиперы — девчонки под первым и вторым номером, которые больше всех работают щетками перед камнем — натирают примерно два с половиной километра поверхности за игру.

Два с половиной километра! Просто задумайтесь и представьте себе!

Мы работаем в таком темпе, что сейчас ты кинул, где тебе нужен очень точный бросок, а потом тебе нужно тереть, при этом продолжать двигаться и общаться с капитаном команды, сообщая ему различную информацию по поводу броска. Это реально сложно!

Кроме того, у нас бывает так, что в день проходит и по три игры. Бывало и четыре! А если вспомнить, что каждая идет по два с половиной — три часа, то можно понять, как много времени мы проводим на льду. Это сложно, но, с другой стороны, мы все в одинаковых условиях. И, я не слышала, чтобы в нашем виде спорта кто-то жаловался на такой график.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:42.31481481481482% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSqqXzjgNJN/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Через акклиматизацию, усталость, сведенные мышцы, севшие голоса и обезболивающие. Горжусь нами! #teamrussia #teamsidorova #russiannationals #sportlife #curling #icecube #керлинг #чемпионатроссии #жизньспортсмена</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anna Sidorova (@curlme_anna) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-09T13:39:42+00:00">Апр 9 2017 в 6:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— На Олимпийские игры ваша команда поедет без отбора. Насколько проще вам будет готовиться к играм после такого решения федерации?

— Это внесло определенную ясность. Во-первых, теперь мы сможем целенаправленно готовиться к этому старту. Теперь мы будем командой, которая уже точно определена и федерации не нужно будет тратить деньги на два коллектива. Однако я думаю, что наши главные соперницы внутри России — девчонки из команды Виктории Моисеевой без международных соревнований не останутся. А мы, в свою очередь, можем строить свои планы так, как нам хочется.

После поражения в отборе на чемпионат Европы, мы были вынуждены делить в дальнейшем соревнования с командой Моисеевой.

Раньше именно мы участвовали во всех этих стартах, а второй коллектив из России ездил на них как бы дополнительно, за спонсорские деньги.

У нас в этом сезоне такой возможности не было, и мы пропустили многие важные соревнования. Из-за этого подготовка к чемпионату мира получилась достаточно скомканной. Но все равно мы пытались сделать максимум по время подготовки к первенству, несмотря на то, что у нас не было турниров. Например, были тренировки, на которых мы находили выход — придумывали какие-то товарищеские матчи, еще что-то в этом роде.

Теперь у нас не будет этой дележки. Будет то, что нужно для нашей команды. И от этого становится спокойнее на душе. Ну и приятно, что именно нам доверили представить Россию на Олимпиаде. Результаты, которые были показаны на протяжении нескольких лет — ТОП-3 на чемпионате мира, а последний раз и вовсе — ТОП-2, дают право полагать, что именно наша команда заслужила поехать на Игры.

— Какой результат на Олимпиаде станет для вас успешным? Золото или попадание в тройку призеров?

Подиум будет уже успехом. Такой результат войдет в историю российского керлинга и принесет нашей стране очки в общекомандном медальном зачете.

Но, если говорить о моих личных амбициях, то я максималист и мне хотелось бы выиграть все на этом свете. На какие бы я соревнования не ехала я настраиваю себя на то, что надо побеждать.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BS6jnsbgoxe/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Когда занимаешься любимым делом,разве может быть другое выражение лица? ??? Честно говоря, не помню, чему так была довольна, может, у кого-то будут интересные версии причин моего "Estoy contento" ????? When your profession and favorite activity are the same thing, could your face be any happier???? #annasidorova #curling #teamsidorova #teamrussia #керлинг #любимоедело #профессияспортсмен</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anna Sidorova (@curlme_anna) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-15T17:48:33+00:00">Апр 15 2017 в 10:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Когда вы год назад были гостем редакции «Газеты.Ru», вы говорили о том, что в российском керлинге есть проблема со спонсорами. Ситуация как-то изменилась?

Не могу сказать, что у нас появились спонсоры. С другой стороны я очень рада, что «Норникель» провел CCC Arctic Cup — крупный международный турнир, куда смогли пригласить лучшие команды со всего турнира, а эти соревнования признали во всем мире. И это очень круто.

А вот каких-то личных спонсоров у нас по-прежнему не появилось. Мы выезжаем за границу за счет денег, которые выделяет Министерство спорта для всех представителей сборных России.

— А вообще есть перспектива, что керлинг в России станет таким же популярным видом спорта, как в Канаде?

— Со временем станет. Правда, я не знаю, насколько скоро это произойдет. Однако находясь в спорте достаточно давно, я вижу, как все меняется. Например, в 2010 году, когда была Олимпиада в Ванкувере, что такое керлинг знал только один из пяти человек.

Сейчас уже нет такого. Ты говоришь «керлинг», люди отвечают: «А! Вот это!». Болельщики узнают наш вид спорта и понимают, о чем вообще идет речь. Прогресс в этом плане очевиден.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BStye4JAbs5/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Мои распрекрасные ученики на сегодня ? Такие все разные,но очень крутые! И посмеялись, и пожурила кого-то, и поговорили о тактике. ☝?С удовольствием провела очередной мастер-класс?? Приятно понимать,что кто-то приходит уже не в первый раз, а главное-успехи и прогресс налицо! Надеюсь,увидимся ещё!!!??? My little students-athletes for today? Had one more master class training session with these cool children!?? Was lots of fun and talks about tactics☝? Hope to see you soon again!??? #teamrussia #teamsidorova #curling #annasidorova #керлинг #masterclass #students #athletes #мастеркласс #уроки #моиученики</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anna Sidorova (@curlme_anna) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-10T18:48:17+00:00">Апр 10 2017 в 11:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>