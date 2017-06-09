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В четверг Свищев заявил, что Шмидт будет готовить женскую национальную команду к Олимпиаде в Южной Корее. На турнире Россию представит команда скипа Анны Сидоровой.

«Все иностранные консультанты подписывают с нами контракт на сезон. Задачи амбициозные — только победа на Играх-2018», — заявил Свищев.

Шмидт был тренером мужской сборной России до 2014 года, а позднее стал тренером-консультантом женской команды.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.