Свищев: Контракт тренера керлингисток РФ Шмидта рассчитан на год, задача — золото ОИ-2018
МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Контракт швейцарского тренера женской сборной России по керлингу Роджера Шмидта рассчитан на один сезон, перед ним поставлена амбициозная цель — победа на Олимпийских играх 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
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В четверг Свищев заявил, что Шмидт будет готовить женскую национальную команду к Олимпиаде в Южной Корее. На турнире Россию представит команда скипа Анны Сидоровой.
«Все иностранные консультанты подписывают с нами контракт на сезон. Задачи амбициозные — только победа на Играх-2018», — заявил Свищев.
Шмидт был тренером мужской сборной России до 2014 года, а позднее стал
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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