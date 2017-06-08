Швейцарец Шмидт будет готовить женскую сборную России по керлингу к ОИ-2018

Шмидт до 2014 года работал в качестве тренера мужской российской команды, а затем был назначен на пост тренера-консультанта женской сборной. В мае 2016 года швейцарский специалист на исполкоме ФКР был утвержден как член тренерского штаба женской сборной, но в итоге в том сезоне с командой не работал.

«Со Шмидтом мы окончательно договорились о том, что он вернется в команду. Сейчас идет техническая корректировка его контракта. С нового сезона он начинает работать с женской командой. Шмидт будет тренировать расширенный состав национальной сборной, но в преддверии подготовки к Олимпийским играм и на самом турнире он будет уделять большое внимание команде Анны Сидоровой», — сказал Свищев по телефону.

«Девчонки очень рады возвращению Шмидта. Они хотели, чтобы именно он готовил их к Олимпиаде. Шмидт присоединится к команде с начала ледовой подготовки в конце лета», — добавил глава федерации.