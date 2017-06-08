Швейцарец Шмидт будет готовить женскую сборную России по керлингу к ОИ-2018
МОСКВА, 8 июн —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Швейцарец Роджер Шмидт вернулся в тренерский штаб сборной России по керлингу и будет работать с женской национальной командой, уделяя особое внимание подготовке команды Анны Сидоровой к зимним Олимпийским играм в Пхенчхане, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
Шмидт до 2014 года работал в качестве тренера мужской российской команды, а затем был назначен на пост
«Со Шмидтом мы окончательно договорились о том, что он вернется в команду. Сейчас идет техническая корректировка его контракта. С нового сезона он начинает работать с женской командой. Шмидт будет тренировать расширенный состав национальной сборной, но в преддверии подготовки к Олимпийским играм и на самом турнире он будет уделять большое внимание команде Анны Сидоровой», — сказал Свищев по телефону.
«Девчонки очень рады возвращению Шмидта. Они хотели, чтобы именно он готовил их к Олимпиаде. Шмидт присоединится к команде с начала ледовой подготовки в конце лета», — добавил глава федерации.
Шмидт станет третьим иностранным
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