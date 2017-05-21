Россия отомстила Канаде на Таймыре

Команда Анны Сидоровой стала победителем первого в истории российского этапа мирового тура по керлингу CCT Arctic Cup. В финале россиянки обыграли со счетом 5:3 олимпийских чемпионок Сочи-2014 — канадок под началом скипа Дженнифер Джонс. В матче за третье место еще одна российская команда — действующие чемпионки Европы со скипом Викторией Моисеевой оказались сильнее двукратных чемпионок мира из Швейцарии (скип Алина Петц) со счетом 5:4. Турнир с 19 по 21 мая проходил в городе Дудинка Красноярского края на ледовой арене «Таймыр» и собрал очень сильные женские команды из России, Канады, США, Швейцарии, Швеции и Финляндии.

ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР

Самый северный в мире речной порт очень подходит для керлинга. В конце мая погода здесь как в Москве в начале марта — гигантские сугробы, слегка подплавленные солнцем, и пронизывающий арктический ветер. Разве что ночи — белые. Второй год подряд участникам турнира в Дудинке собираются показать ледоход на Енисее. Но для того, чтобы осуществить эти намерения, соревнования, похоже, придется переносить на июль. Жители Таймыра тоже под стать керлингистам — внешне степенные, но очень отзывчивые, и искренне верят в потусторонние силы.

Арена «Таймыр», принимавшая турнир, во время решающих матчей была заполнена до отказа. И пусть местная публика пока не очень понимает нюансы игры, и слишком увлекается селфи напротив ледовых дорожек. Но любовь к виду спорта — дело наживное. Дудинцам понять и принять керлинг, думаю, будет очень легко. Во всяком случае, появление некоторых девушек на льду в безрукавках ни у кого на трибунах вопросов не вызвало. Главное, что керлинг постепенно становится частью жизни этих людей. На сувенирных лотках напротив стадиона уже продаются миниатюрные копии игровых камней, вырезанных из рога оленя. А команда из дудинской спортшколы, которая была открыта совсем недавно, уже выиграла первенство Красноярского края.

«ДАВАЙ, АНЯ!»

В прошлом году в Дудинке уже прошел международный мужской турнир по керлингу, который анонсировался как тестовый. Но нынешние соревнования — совсем иного уровня. Выше просто некуда — за полярным кругом впервые в истории собрались практически все сильнейшие женские сборные планеты — олимпийские чемпионки из Канады, экс-чемпионки мира из Швейцарии, вице-чемпионки мира и чемпионки Европы из России. Такой состав может составить честь любой спортивной арене. А для камерного стадиона в небольшом провинциальном городке — это без всяких натяжек грандиозное событие.

На открытии турнира губернатор Виктор Толоконский заявил, что Arctic Cup может стать традиционным. Эту идеи подтвердил и замдиректора ЗФ по корпоративным проектам компании «Норникель» Вячеслав Щукин. На самом деле для небольших городов керлинг — действительно очень удобный вид спорта, не требующий грандиозных затрат и широких просторов. В той же Канаде он развивается в основном в провинции. Так что, если в России вслед за лыжным центром в Ханты-Мансийске, биатлонным в Тюмени и прыжковым в Чайковском появится керлинговая мекка в Дудинке, это будет очень здорово. Сами наши спортсмены тоже, кстати, восприняли эту идею на ура. Как сказала главная звезда сборной России Анна Сидорова, ей очень импонирует, когда ей кричат с трибун не только: «Go, SidorOva!», но и «Давай, Аня!».

РОМАН С КАМНЯМИ

Экзотичность места проведения Arctic Cup отмечали все ее участницы. Хотя в действительности добраться сюда из Москвы реально всего за шесть часов. Просто Дудинка — не самое раскрученное в плане туризма место, и инфраструктура здесь пока заточена в основном на запросы местных жителей. Как бы то ни было все отзывы керлингисток, в том числе иностранок, были исключительно теплыми.

— Мы давно не встречали такого доброжелательного отношения, — признался президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. — В условия микроблокады, в которой сейчас находится наш спорт из-за допинговых обвинений, это было особенно приятно. Я благодарен всем командам, которые согласились приехать на турнир, и сражались здесь с полной самоотдачей, по-взрослому. Верю, что в будущем Arctic Cup станет примером и для других видов спорта, в том числе в организационном плане. Ведь этот турнир стал классическим примером государственно-частного партнерства — он стал возможен благодаря совместным усилиям Минспорта, которое включило соревнования в свой календарный план, местным властям, Федерации керлинга России и частным инвесторам из «Норникеля».

Так вышло, что керлинг в нашей стране начал развиваться относительно поздно. Шелест щеток по льду и щелканье камней многим нашим болельщикам еще кажутся необычными. Однако этот вид спорта уже достаточно давно является олимпийским, и у нас в нем есть очень серьезные успехи. Если с проектом большого турнира в Дудинке все будет хорошо и дальше, если и на берегах Енисея начнут расти новые Сидоровы и Моисеевы, у России есть все шансы потеснить канадцев в роли законодателей мод этой замечательной игры. Ведь, как написано на плакате в аэропорту Норильска, «Таймыр — не край Земли, а ее начало».

ДО ВСТРЕЧИ НА ОЛИМПИАДЕ

— Мы очень расстроены, что у российской хоккейной сборной накануне не получилось в финале чемпионата мира, — сказала после финального матча в Дудинке скип сборной России Анна Сидорова. Можно сказать, что мы своеобразно отомстили канадцам. Так что после нашей победы счет в противостоянии стран как минимум 1:1. Против такого титулованного соперника как действующая чемпионка Олимпийских игр Дженнифер Джонс играть было непросто. Волновались, но это быстро прошло. Мы приехали в Дудинку для того, чтобы победить, и я рада, что у нас это получилось.

В этом году Сидорова и ее партнерши уступили канадками в финале чемпионата мира. Но тогда страну «Кленового листа» представляла скип Рейчел Хоман. 42-летняя Дженифер Джонс на 17 лет старше российского скипа. Сама знаменитая канадка после турнира не выглядела слишком расстроенной.

— Это был хороший и сложный матч, но на мне удалось использовать свою возможности, — отметила Дженнифер Джонс. — Мне очень понравилось в Дудинке. Здесь прошел турнир действительно высокого уровня. Я надеюсь, что в будущем Россия и Канада еще не раз встретятся в финалах крупнейших турнирах — и на Таймыре, на чемпионатах мира и Олимпийских играх.