Иркутск назван одним из претендентов на проведение этапов Кубка мира по керлингу

Всемирная федерация керлинга планирует учредить новый турнир под названием Кубок мира. Россия будет претендовать на проведение одного из его этапов, заявил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев. Он также рассказал, что претендентами на проведение этапов этого мероприятия выступают Красноярск, Иркутск, Москва и Казань. Сейчас рассматривается формат Кубка мира. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт «Р-Спорт».

Глава федерации отметил, что Европе нужны подобные турниры, а их пока нет. Там будет создан большой призовой фонд и обязательно будут участвовать все сильнейшие команды, входящие в топ-10.

«Этапы Кубка мира будут проходить в разных странах — их будет порядка десяти. Финал будет проходить отдельно. Мы красиво подготовим заявку. У нас многие города готовы принять этапы — и Москва, и Красноярск, и Иркутск, и Казань после успешного проведения чемпионата мира в миксте. Надеюсь, этап Кубка мира приживется в России», — заявил Дмитрий Свищев.

В настоящее время в городе Дудинка на Таймыре проходит международный женский турнир Arctic Cup. В соревнованиях принимают участие сильнейшие команды мира, в том числе два состава сборной России, а также национальные команды Канады, Швеции, Швейцарии и других стран.