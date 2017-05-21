Сидорова: Отсутствие отбора на турнир ОИ-2018 по керлингу не расслабит команду

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команда Сидоровой, которая является вице-чемпионом мира 2017 года, по решению исполкома Федерации крелинга России (ФКР) не сыграет в отборе с командой скипа Виктории Моисеевой и представит Россию на Олимпийских играх 2018 года.

«Конечно, мы рады, но я не считаю, что это нас расслабит. У нас меньше года до Олимпиады, и наша команда не нуждается в мотивации. Четыре года назад мы оставались именно для того, чтобы поехать на Игры. Мы понимаем, что сборная России как никогда близка к пьедесталу Олимпиады», — отметила Сидорова.

«Лично с Моисеевой я не разговаривала на эту тему, насколько я знаю, девочки тоже. В силу этики мы не обсуждаем этот момент. Мы общаемся, мы очень дружелюбны друг к другу, никаких проблем нет. Не могу сказать, что мы друзья, потому что у нас разные программы подготовки, мы очень редко видимся, а вообще мы раньше играли вместе и приносили России медали», — добавила она.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Было тяжело настроиться на турнир CCT Arctic Cup

Женский турнир по керлингу CCT Arctic Cup дался команде скипа Сидоровой очень тяжело.

Турнир прошел на ледовой арене «Таймыр» в Дудинке (Красноярский край). В финале соревнований команда Сидоровой обыграла канадок во главе с Дженнифер Джонс со счетом 5:3. CCT Arctic Cup является самым северным международным турниром по керлингу.

«Испытываем радость, ведь мы победили такого соперника, да еще и на родной земле. Это два самых основных момента — сыграть на родине против действующих олимпийских чемпионок и выиграть, ведя на протяжении всей игры, это очень круто», — поделилась эмоциями Сидорова.

«Это самые поздние соревнования, но это не в новинку для нас, хоть давно такого не было. Бывало так, что играли этапы Кубка России поздно. Мы были готовы к этому, но понимали, что тяжело будет себя ментально собрать на турнир. Я рада, что у нас получилось выложиться в полную силу, как раз мы это обсуждали вслух — девочки, как хотите, до последней игры, до последнего камня бороться, до победы, отдых будет потом», — добавила она.