Команда Сидоровой победила сборную Канады и выиграла турнир по керлингу Arctic cup
ДУДИНКА (Красноярский край), 21 мая —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Команда Анны Сидоровой взяла верх над олимпийскими чемпионками 2014 года канадками во главе со скипом Дженнифер Джонс в финале международного турнира по керлингу Arctic cup в Дудинке.
Финальная встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 5:3 в пользу россиянок.
В матче за третье место на турнире команда Виктории Моисеевой в
Команда Моисеевой в нынешнем сезоне стала победительницей чемпионата Европы, а команда Сидоровой — серебряным призером чемпионата мира.
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