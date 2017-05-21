Команда Сидоровой победила сборную Канады и выиграла турнир по керлингу Arctic cup

Финальная встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 5:3 в пользу россиянок.

В матче за третье место на турнире команда Виктории Моисеевой в экстра-энде победила команду Швейцарии во главе с двукратной чемпионкой мира Алиной Пец — 5:4.

Команда Моисеевой в нынешнем сезоне стала победительницей чемпионата Европы, а команда Сидоровой — серебряным призером чемпионата мира.