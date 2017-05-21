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21 мая 2017, 11:57 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Команда Сидоровой победила сборную Канады и выиграла турнир по керлингу Arctic cup

ДУДИНКА (Красноярский край), 21 мая — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Команда Анны Сидоровой взяла верх над олимпийскими чемпионками 2014 года канадками во главе со скипом Дженнифер Джонс в финале международного турнира по керлингу Arctic cup в Дудинке.

Финальная встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 5:3 в пользу россиянок.

В матче за третье место на турнире команда Виктории Моисеевой в экстра-энде победила команду Швейцарии во главе с двукратной чемпионкой мира Алиной Пец — 5:4.

Команда Моисеевой в нынешнем сезоне стала победительницей чемпионата Европы, а команда Сидоровой — серебряным призером чемпионата мира.
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Команда Сидоровой обыграла команду Моисеевой в полуфинале турнира Arctic cup

ДУДИНКА (Красноярский край), 21 мая — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Команда Анны Сидоровой одержала победу над командой Виктории Моисеевой в полуфинале международного турнира по керлингу Arctic cup, проходящего в Дудинке.
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