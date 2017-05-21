Команда Сидоровой обыграла команду Моисеевой в полуфинале турнира Arctic cup
ДУДИНКА (Красноярский край), 21 мая —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Команда Анны Сидоровой одержала победу над командой Виктории Моисеевой в полуфинале международного турнира по керлингу Arctic cup, проходящего в Дудинке.
В матче между двумя составами сборной России сильнее оказалась команда Сидоровой — 5:2.
Команда Моисеевой в нынешнем сезоне стала победительницей чемпионата Европы, а команда Сидоровой — серебряным призером чемпионата мира.
Во второй полуфинальной игре чемпион Олимпийских игр-2014 в Сочи сборная Канады со скипом Дженнифер Джонс взяла верх над командой Швейцарии во главе с двукратной чемпионкой мира Алиной Пец — 6:1.
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