Команда Сидоровой обыграла команду Моисеевой в полуфинале турнира Arctic cup

В матче между двумя составами сборной России сильнее оказалась команда Сидоровой — 5:2.

Команда Моисеевой в нынешнем сезоне стала победительницей чемпионата Европы, а команда Сидоровой — серебряным призером чемпионата мира.

Во второй полуфинальной игре чемпион Олимпийских игр-2014 в Сочи сборная Канады со скипом Дженнифер Джонс взяла верх над командой Швейцарии во главе с двукратной чемпионкой мира Алиной Пец — 6:1.