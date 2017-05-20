Международная федерация керлинга с сезона-2017/18 будет проводить Кубок мира

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«Этапы Кубка мира будут проходить в разных странах, их будет порядка десяти. Финал будет проходить отдельно. У нас многие города готовы принять этапы — и Москва, и Красноярск, и Иркутск, и Казань. Надеюсь, этап Кубка мира приживется в России», — заявил он.

«Также мы (ФКР) подали заявки на все крупные международные турниры, но, к сожалению, пока для нас пауза. Международная федерация нас любит, уважает, но говорит, что надо дождаться определенных решений Международного олимпийского комитета», — добавил он.

Ранее МОК рекомендовал международным федерациям по зимним видам спорта отказаться от проведения своих соревнований на территории России на время расследования допинговых скандалов.