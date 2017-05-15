Швед Гран продолжит тренировать мужскую сборную России по керлингу
МОСКВА, 15 мая —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Иностранный консультант Сёрен Гран продолжит работу с мужской сборной России по керлингу в сезоне-2017/18, такое решение принял в понедельник исполком Федерации керлинга России (ФКР).
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Мужская команда, тренерами которой являются швед Гран и российский специалист Александр Козырев, в минувшем сезоне показала лучший в своей истории результат на чемпионате Европы, став четвертой, однако на чемпионате мира не одержала ни одной победы, заняв последнее (12-е) место.
Российские керлингисты по итогам чемпионатов мира 2016 и 2017 годов не смогли отобраться напрямую на Олимпийские игры и поборются за путевку в Пхенчхан в олимпийской квалификации, которая пройдет в декабре в Чехии.
Канадец Дэниел Рафаэл, который в минувшем сезоне в качестве консультанта работал с национальными сборными России, также продолжит сотрудничество с ФКР.
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