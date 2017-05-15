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15 мая 2017, 18:38 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Александр Козырев назначен старшим тренером мужской сборной России по керлингу

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация керлинга России назначила Александра Козырева на пост старшего тренера мужской национальной сборной. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома организации, которое прошло в Москве в понедельник.

Мужская национальная команда не смогла завоевать олимпийскую путевку на мировом первенстве, которое прошло в канадском Эдмонтоне, проиграв на турнире все 11 матчей и заняв последнее место. Сборная России поборется за путевку на Олимпиаду-2018 на отборе, который пройдет в декабре в Чехии.
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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Тренерские штабы мужской и женской сборных России по керлингу на олимпийский цикл будут утверждены 15 мая. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
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