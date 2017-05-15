Александр Козырев назначен старшим тренером мужской сборной России по керлингу

Мужская национальная команда не смогла завоевать олимпийскую путевку на мировом первенстве, которое прошло в канадском Эдмонтоне, проиграв на турнире все 11 матчей и заняв последнее место. Сборная России поборется за путевку на Олимпиаду-2018 на отборе, который пройдет в декабре в Чехии.