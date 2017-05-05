Минспорт удовлетворительно оценил выступление керлингистов в прошедшем сезоне

«Итоги удовлетворительные», — сказал Косилов.

В пятницу прошел экспертный совет по керлингу при Министерстве спорта РФ. Мужская сборная России на мировом первенстве в Калгари проиграла все 11 матчей и заняла последнее место на турнире. Женская национальная команда впервые в истории завоевала серебряные медали мирового первенства. Данный результат позволил национальной команде завоевать путевку на Игры-2018.