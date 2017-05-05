Тренеров сборных России по керлингу и составы команд утвердят 15 мая

«Мы внимательно будем рассматривать и утверждать составы команд, тренерские штабы, а также систему отбора в команду. Относительно женской команды существует несколько позиций, рассмотрим их и примем решение путем голосования. Что касается мужской команды, то главный тренер Юрий Шулико разослал всем свои предложения по данному вопросу», — сказал Свищев.

Заседание исполкома Федерации керлинга России пройдет 15 мая.