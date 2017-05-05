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5 мая 2017, 16:08 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Тренеров сборных России по керлингу и составы команд утвердят 15 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Тренерские штабы мужской и женской сборных России по керлингу на олимпийский цикл будут утверждены 15 мая. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

«Мы внимательно будем рассматривать и утверждать составы команд, тренерские штабы, а также систему отбора в команду. Относительно женской команды существует несколько позиций, рассмотрим их и примем решение путем голосования. Что касается мужской команды, то главный тренер Юрий Шулико разослал всем свои предложения по данному вопросу», — сказал Свищев.

Заседание исполкома Федерации керлинга России пройдет 15 мая.
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