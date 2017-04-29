Дуэты из Канады и Швейцарии встретятся в финале ЧМ по керлингу в дабл-миксте
Команды Канады и Швейцарии вышли в финал чемпионата мира по керлингу в
дабл-миксте, который проходит в канадском Летбридже.
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Канадцы Джоанн Кортни и Рид Каррутерс в полуфинале чемпионата мира переиграли команду Китая. Встреча, прошедшая в субботу, завершилась в
Швейцарский дуэт в составе Женни Перре и Мартина Риоса обыграли команду Чехии со счетом 7:6.
Финальный матч, а также встреча за бронзовые медали между чехами и китайцами пройдут позже вечером в субботу.
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