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29 апреля 2017, 23:58 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Дуэты из Канады и Швейцарии встретятся в финале ЧМ по керлингу в дабл-миксте

Команды Канады и Швейцарии вышли в финал чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте, который проходит в канадском Летбридже.

Команды Канады и Швейцарии вышли в финал чемпионата мира по <span class=error>керлингу</span> в <nobr>дабл-миксте</nobr> который проходит в канадском <span class=error>Летбридже</span>. Увеличить
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Канадцы Джоанн Кортни и Рид Каррутерс в полуфинале чемпионата мира переиграли команду Китая. Встреча, прошедшая в субботу, завершилась в экстра-энде со счетом 5:4 в пользу канадцев.

Швейцарский дуэт в составе Женни Перре и Мартина Риоса обыграли команду Чехии со счетом 7:6.

Финальный матч, а также встреча за бронзовые медали между чехами и китайцами пройдут позже вечером в субботу.
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