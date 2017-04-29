Керлингисты сборной России завоевали лицензию на ОИ-2018 в дабл-миксте

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Это произошло благодаря результатам выступлений на двух последних чемпионатах мира: в 2016 году россияне одержали победу, а на текущем первенстве в субботу победили в ½ финала турнира за 9−16 места команду Шотландии.