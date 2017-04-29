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29 апреля 2017, 20:07 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Керлингисты сборной России завоевали лицензию на ОИ-2018 в дабл-миксте

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали лицензию на Олимпиаду 2018 года в дисциплине дабл-микст.

В субботу российские спортсмены победили в ½ финала чемпионата мира за 9−16 места команду Шотландии. Увеличить
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Это произошло благодаря результатам выступлений на двух последних чемпионатах мира: в 2016 году россияне одержали победу, а на текущем первенстве в субботу победили в ½ финала турнира за 9−16 места команду Шотландии.

Дисциплина дабл-микст впервые войдет в программу на Олимпиады на играх в южнокорейском Пхенчхане. Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.
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