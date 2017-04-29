Сборная США по керлингу уступила команде Финляндии в 1/8 финала ЧМ в дабл-миксте
МОСКВА, 29 апр —
Р-Спорт. Сборная США по керлингу уступила команде Финляндии в 1/8 финала чемпионата мира в дабл-миксте, который проходит в канадском Летбридже.
В пятницу Мэтт и Ребекка Хэмилтон со счетом 5:6 уступили Томи Рантамяки и Ооне Каусте.
На чемпионате мира-2016 в
Результаты других матчей 1/8 финала:
Швейцария — Испания — 8:5,
Чехия — Венгрия — 8:6,
Норвегия — Италия — 9:5.
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