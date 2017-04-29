Сборная США по керлингу уступила команде Финляндии в 1/8 финала ЧМ в дабл-миксте

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российская команда в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого проиграла сборной Китая со счетом 3:8 в 1/8 финала чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте. Турнир проходит в канадском Летбридже.