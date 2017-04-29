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29 апреля 2017, 1:00 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Сборная США по керлингу уступила команде Финляндии в 1/8 финала ЧМ в дабл-миксте

МОСКВА, 29 апр — Р-Спорт. Сборная США по керлингу уступила команде Финляндии в 1/8 финала чемпионата мира в дабл-миксте, который проходит в канадском Летбридже.

В пятницу Мэтт и Ребекка Хэмилтон со счетом 5:6 уступили Томи Рантамяки и Ооне Каусте.

На чемпионате мира-2016 в дабл-миксте сборная США завоевала бронзу.

Результаты других матчей 1/8 финала:

Швейцария — Испания — 8:5,

Чехия — Венгрия — 8:6,

Норвегия — Италия — 9:5.
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Сборная России проиграла команде Китая в 1/8 финала ЧМ по керлингу в дабл-миксте

Сборная России проиграла команде Китая в 1/8 финала ЧМ по керлингу в дабл-миксте

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российская команда в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого проиграла сборной Китая со счетом 3:8 в 1/8 финала чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте. Турнир проходит в канадском Летбридже.
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