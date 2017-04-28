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28 апреля 2017, 9:15 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Сборная России сыграет с командой Китая в 1/8 финала ЧМ в дабл-миксте

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Определились все участники 1/8 финала чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте, сборная России встретится на этой стадии соревнований с командой Китая.

Сборная России сыграет с командой Китая в 1/8 финала ЧМ в дабл-миксте - Фото Увеличить
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Матчи 1/8 финала пройдут 28 апреля. Сыграют следующие пары: Южная Корея — Ирландия, Россия — Китай, Латвия — Швеция, Шотландия — Канада, Швейцария — Испания, Норвегия — Италия, Чехия — Венгрия и США — Финляндия.

Чемпионат мира проходит в Летбридже с 22 по 29 апреля, на нем определится окончательный состав участников Олимпийских игр в Пхенчхане, где в следующем году дабл-микст дебютирует в олимпийской программе. Брызгаловой и Крушельницкому необходимо финишировать в семерке лучших, чтобы на 100% гарантировать себе участие в Играх-2018.
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