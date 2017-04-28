Сборная России сыграет с командой Китая в 1/8 финала ЧМ в дабл-миксте

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матчи 1/8 финала пройдут 28 апреля. Сыграют следующие пары: Южная Корея — Ирландия, Россия — Китай, Латвия — Швеция, Шотландия — Канада, Швейцария — Испания, Норвегия — Италия, Чехия — Венгрия и США — Финляндия.