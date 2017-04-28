Арктика ждет

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Всоревнованиях примет участие практически весь цвет мирового женского керлинга — олимпийские чемпионки и чемпионки мира из Канады, сборные США, Финляндии, Швейцарии, Швеции, а также целых три команды из России — чемпионки Европы под началом скипа Виктории Моисеевой, вице-чемпионки мира со скипом Анной Сидоровой, а также сборная Красноярского края, которая будет выступать в Дудинке на правах хозяев. Столь представительного женского турнира наша страна не видела со времен Олимпиады в Сочи. Причем звездный состав соберется в уникальном месте — на самой северной арене для керлинга, в самом северном порту мира.

РОССИЙСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

В прошлом году Дудинка успешно приняла соревнования мужчин-керлингистов, которые стали своеобразным прологом нынешнего турнира. Теперь же старты приобрели официальный статус и включены не только в календарный план Мирового тура, но и в единый календарный план Министерства спорта России.

— Если на турнир приезжают действующие олимпийские чемпионы, это говорит о том, что планка соревнований очень высока, — отметил президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев. — Среди российских команд и тренеров велись ожесточенные споры за право поехать в Дудинку. Мы получили массу заявок, хотя у нас были серьезные ограничения по количеству участников. В итоге принято волевое решение о расширении квоты для российских команд, и Сurling Сhampions Tour (CCT) пошел нам навстречу.

— Сложно было пригласить иностранных звезд мирового керлинга в такое экзотическое место?

— Совместно с администрацией Дудинки и компанией «Норильский никель» мы постарались создать для наших гостей идеальные условия. С одной стороны — на арене «Таймыр» их ждут вовсе не гастроли, а серьезные соревнования. Без боя мы никому не собираемся отдавать первенство. С другой стороны — будет много сделано для того, чтобы создать у наших гостей позитивный образ российского Севера. Они увидят, чем там живут коренные народы, запланирована экскурсия на Енисей. Если повезет с погодой, то мы попадем на ледоход — это грандиозное зрелище.

ШАНС ДЛЯ РЕГИОНА

— Чего будет больше на турнире «Arctic Cup» — шоу или спортивной составляющей?

— Мы пытается создать симбиоз соревнований и шоу — без этого сегодня невозможно развивать ни один вид спорта. Для нас очень важно, что керлинг расширяет границы и приходит в глубинку, в такие труднодоступные регионы. Наш турнир проходит под девизом «Творим историю побед» — мы хотим, чтобы частью этой истории стали не только звездные спортсмены со всего мира. С приходом большого керлинга на север Красноярского края история побед началась и для детей и подростков в Дудинке, Норильске. Ведь после прошлогодних соревнований в Дудинке открылась школа керлинга, она получила тренерские ставки и лед, а ее воспитанники уже начали побеждать — пока на региональных соревнованиях. В той же Канаде основные центры для нашего вида спорта находятся в небольших городах и поселках, где им проще конкурировать с хоккеем или фигурным катанием. Думаю, что будущий женский турнир увеличит популярность керлинга в Красноярском крае. Это то, ради чего мы проводим эти соревнования.

— Первоначально турнир анонсировался как «Кубок 69-й параллели». Почему отказалась от этой идеи?

— У нас была мысль пригласить в Дудинку северные страны, через которые проходит 69-я параллель. Но в процессе подготовки к соревнованиям появились другие желающие — например, Швейцария, чемпион мира 2016 года. Было бы неправильно им отказывать, поэтому CCT принял решение назвать турнир «Arctic Cup». Мы очень хотим, чтобы эти старты стали популярными во всем мире. В международном календаре не так много больших турниров по керлингу, и у нас есть хороший шанс сделать этап мирового тура в Дудинке традиционным.

КУРС НА ПХЕНЧХАН

Помимо всего прочего турнир в Дудинке станет тестовым при подготовке к Универсиаде-2019 в Красноярске, которую также поддерживает «Норникель». Во время него будут проходить аттестацию и получать необходимый опыт судьи, айсмейкеры и другой персонал. Так что соревнования обещают стать самым значительным спортивным событием за последние годы и для Дудинки, и для соседнего Норильска, и для Красноярского края.

«CCT Arctic Cup» ярко завершит нынешний сезон, который стал историческим для российского керлинга. Напомню, что в марте команда Анны Сидоровой впервые завоевала серебряную медаль чемпионата мира, а команда Виктории Моисеевой в декабре взяла золото на чемпионате Европы. Следующий сезон — олимпийский, самый важный в четырехлетнем цикле. И здорово, что перед Играми в Пхенчхане у лидеров мирового керлинга будет дополнительная возможность сыграть друг с другом, порадовать зрителей и показать, на что они способны.