Керлингисты сборной России вышли в плей-офф чемпионата мира в дабл-миксте

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Встреча завершилась со счетом 8:4. Российская сборная одержала пять побед в шести матчах группового турнира. Соперник россиян в 1/8 финала определится позднее.