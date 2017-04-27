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27 апреля 2017, 9:53 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Керлингисты сборной России вышли в плей-офф чемпионата мира в дабл-миксте

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российская команда в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого обыграла сборную Новой Зеландии в шестом матче группового этапа чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте и вышла в плей- офф турнира. Чемпионат проходит в канадском Летбридже.

В шестом матче группового турнира российская команда в составе Анастасии <span class=error>Брызгаловой</span> и Александра Крушельницкого обыграла сборную Новой Зеландии. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 8:4. Российская сборная одержала пять побед в шести матчах группового турнира. Соперник россиян в 1/8 финала определится позднее.

Также место в плей-офф уже гарантировали себе сборные Латвии, Шотландии, Южной Кореи, Китая, США, Канады, Чехии и Швейцарии. Сборная России является действующим обладателем титула чемпиона мира.
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Сборная России победила команду Словакии на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте

Сборная России победила команду Словакии на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. Россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали победу над соперниками из Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте, который проходит в канадском Летбридже.
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