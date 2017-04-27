Керлингисты сборной России вышли в плей-офф чемпионата мира в дабл-миксте
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российская команда в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого обыграла сборную Новой Зеландии в шестом матче группового этапа чемпионата мира по керлингу в
дабл-миксте и вышла в плей- офф турнира. Чемпионат проходит в канадском Летбридже.
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Встреча завершилась со счетом 8:4. Российская сборная одержала пять побед в шести матчах группового турнира. Соперник россиян в 1/8 финала определится позднее.
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