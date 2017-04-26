Сборная России победила команду Словакии на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте

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Игра группы E, прошедшая в среду, завершилась со счетом 9:8 в пользу россиян, для которых эта победа стала четвертой в пяти играх.

Брызгалова и Крушельницкий, являющиеся действующими чемпионами мира, в следующем матче в среду сыграют против новозеландцев.