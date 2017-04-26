Сборная России победила команду Словакии на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте
МОСКВА, 26 апр —
Р-Спорт. Россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали победу над соперниками из Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте, который проходит в канадском Летбридже.
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Игра группы E, прошедшая в среду, завершилась со счетом 9:8 в пользу россиян, для которых эта победа стала четвертой в пяти играх.
Брызгалова и Крушельницкий, являющиеся действующими чемпионами мира, в следующем матче в среду сыграют против новозеландцев.
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