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25 апреля 2017, 21:32 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Иностранный тренер Гран признал ошибки при формировании сборной России

МОСКВА, 25 апр — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Шведский тренер-консультант мужской сборной России по керлингу Сёрен Гран признал свои ошибки при формировании состава национальной команды, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Шведский <nobr>тренер-консультант</nobr> мужской сборной России по <span class=error>керлингу</span> <span class=error>Сёрен</span> Гран признал свои ошибки при формировании состава национальной команды заявил агентству Р-Спорт президент Федерации <span class=error>керлинга</span> России (<span class=error>ФКР</span>) Дмитрий <span class=error>Свищев</span>. Увеличить
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Российские керлингисты на чемпионате мира в канадском Эдмонтоне проиграли все 11 матчей кругового турнира, заняв последнее (12-е) место и не сумев отобраться напрямую на Олимпиаду-2018. Позднее Свищев заявил «Р-Спорт», что намерен расформировать состав мужской сборной, которую тренируют Гран и Александр Козырев.

Исполком ФКР запланирован на 15 мая.
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Сборная России победила команду Словении на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте

Сборная России победила команду Словении на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте

МОСКВА, 25 апр — Р-Спорт. Россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали победу над соперниками из Словении в матче группового этапа чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте, который проходит в канадском Летбридже.
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