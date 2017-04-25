Иностранный тренер Гран признал ошибки при формировании сборной России

Дмитрий Свищев

Мы пообщались с Граном. Во время встречи он признал, что допустил ошибки как тренер. Основная ошибка была при формировании команды. При этом он еще представит доскональный отчет по пяти пунктам, которые я назвал ему. И затем уже исполком ФКР примет решение, продолжать сотрудничество с Граном или нет.