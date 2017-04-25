Иностранный тренер Гран признал ошибки при формировании сборной России
МОСКВА, 25 апр —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Шведский тренер-консультант мужской сборной России по керлингу Сёрен Гран признал свои ошибки при формировании состава национальной команды, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
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Российские керлингисты на чемпионате мира в канадском Эдмонтоне проиграли все 11 матчей кругового турнира, заняв последнее (12-е) место и не сумев отобраться напрямую на Олимпиаду-2018. Позднее Свищев заявил «Р-Спорт», что намерен расформировать состав мужской сборной, которую тренируют Гран и Александр Козырев.
Исполком ФКР запланирован на 15 мая.
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