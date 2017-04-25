Сборная России победила команду Словении на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте
МОСКВА, 25 апр —
Р-Спорт. Россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали победу над соперниками из Словении в матче группового этапа чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте, который проходит в канадском Летбридже.
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Игра группы E, прошедшая во вторник, закончилась со счетом 10:1 в пользу россиян, для которых эта победа стала третьей в четырех играх.
Брызгалова и Крушельницкий, являющиеся действующими чемпионами мира, в следующем матче в среду сыграют с керлингистами из Словакии.
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