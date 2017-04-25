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25 апреля 2017, 19:23 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Сборная России победила команду Словении на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте

МОСКВА, 25 апр — Р-Спорт. Россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали победу над соперниками из Словении в матче группового этапа чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте, который проходит в канадском Летбридже.

Россияне Анастасия <span class=error>Брызгалова</span> и Александр Крушельницкий одержали победу над соперниками из Словении в матче группового этапа чемпионата мира по <span class=error>керлингу</span> в <nobr>дабл-миксте</nobr> который проходит в канадском <span class=error>Летбридже</span>. Увеличить
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Игра группы E, прошедшая во вторник, закончилась со счетом 10:1 в пользу россиян, для которых эта победа стала третьей в четырех играх.

Брызгалова и Крушельницкий, являющиеся действующими чемпионами мира, в следующем матче в среду сыграют с керлингистами из Словакии.
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МОСКВА, 24 апр — Р-Спорт. Россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий разгромили соперников из сборной Румынии в матче группового этапа чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте, который проходит в канадском Летбридже.
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