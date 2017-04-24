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24 апреля 2017, 22:30 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Сборная России разгромила команду Румынии в матче ЧМ по керлингу в дабл-миксте

МОСКВА, 24 апр — Р-Спорт. Россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий разгромили соперников из сборной Румынии в матче группового этапа чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте, который проходит в канадском Летбридже.

Россияне Анастасия <span class=error>Брызгалова</span> и Александр Крушельницкий разгромили соперников из сборной Румынии в матче группового этапа чемпионата мира по <span class=error>керлингу</span> в <nobr>дабл-миксте</nobr> который проходит в канадском <span class=error>Летбридже</span>. Увеличить
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Встреча группы Е, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 13:2 в пользу россиян.

В следующем матче Брызгалова и Крушельницкий, которые являются действующими чемпионами мира, во вторник встретятся с соперниками из сборной Словакии.
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