Сборная России разгромила команду Румынии в матче ЧМ по керлингу в дабл-миксте

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Встреча группы Е, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 13:2 в пользу россиян.

В следующем матче Брызгалова и Крушельницкий, которые являются действующими чемпионами мира, во вторник встретятся с соперниками из сборной Словакии.