Сборная России по керлингу проиграла швейцарцам на ЧМ в дабл-миксте

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Встреча группы Е в воскресенье завершилась поражением россиян со счетом 5:7. Сборную России на турнире представляют действующие чемпионы мира Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

В понедельник россияне сыграют против сборной Румынии.