Сборная России по керлингу проиграла швейцарцам на ЧМ в дабл-миксте
Сборная России по керлингу в своем втором матче на чемпионате мира в
дабл-миксте, который проходит в канадском Летбридже, уступила швейцарцам.
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Встреча группы Е в воскресенье завершилась поражением россиян со счетом 5:7. Сборную России на турнире представляют действующие чемпионы мира Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.
В понедельник россияне сыграют против сборной Румынии.
Чемпионат мира проходит в Летбридже с 22 по 29 апреля, на нем определится окончательный состав участников Олимпийских игр в Пхенчхане, где в следующем году
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