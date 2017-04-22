Сборная России по керлингу стартовала с победы над испанцами на ЧМ в дабл-миксте
Сборная России по керлингу стартовала с победы на чемпионате мира в
дабл-миксте, который проходит в канадском Летбридже.
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Встреча группы Е в субботу завершилась со счетом 9:4 в пользу россиян. Сборную России на турнире представляют действующие чемпионы Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.
В воскресенье россияне сыграют против швейцарцев.
Чемпионат мира проходит в Летбридже с 22 по 29 апреля, на нем определится окончательный состав участников зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, где в следующем году
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