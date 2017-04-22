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22 апреля 2017, 22:43 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Сборная России по керлингу стартовала с победы над испанцами на ЧМ в дабл-миксте

Сборная России по керлингу стартовала с победы на чемпионате мира в дабл-миксте, который проходит в канадском Летбридже.

Сборная России по <span class=error>керлингу</span> стартовала с победы на чемпионате мира в <nobr>дабл-миксте</nobr> который проходит в канадском <span class=error>Летбридже</span>. Увеличить
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Встреча группы Е в субботу завершилась со счетом 9:4 в пользу россиян. Сборную России на турнире представляют действующие чемпионы Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

В воскресенье россияне сыграют против швейцарцев.

Чемпионат мира проходит в Летбридже с 22 по 29 апреля, на нем определится окончательный состав участников зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, где в следующем году дабл-микст дебютирует в олимпийской программе. Брызгаловой и Крушельницкому необходимо финишировать в семерке лучших, чтобы на 100% гарантировать себе участие в Играх-2018.
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Новости Керлинга

Сборная России начинает защиту титула чемпиона мира по керлингу в дабл-миксте

Сборная России начинает защиту титула чемпиона мира по керлингу в дабл-миксте

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар стартует в субботу в канадском Летбридже (провинция Альберта). Сборную России вновь представят Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, которые выиграли прошлогоднее мировое первенство и практически отобрались на Олимпийские игры в Пхенчхане.
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