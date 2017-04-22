Сборная России начинает защиту титула чемпиона мира по керлингу в дабл-миксте
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар стартует в субботу в канадском Летбридже (провинция Альберта). Сборную России вновь представят Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, которые выиграли прошлогоднее мировое первенство и практически отобрались на Олимпийские игры в Пхенчхане.
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На чемпионате мира выступят 39 команд, которые на предварительном этапе разбиты на пять групп — согласно латинскому алфавиту. Сборная России выступит в группе Е, где ее соперниками станут команды Новой Зеландии, Румынии, Словакии, Словении, Испании и Швейцарии. Матчи группового турнира пройдут
Соревнования смешанных пар в керлинге, или
В Пхенчхане выступят восемь команд, включая хозяев из Южной Кореи.
Чемпионаты мира по керлингу среди смешанных пар проходят с 2008 года, сборная России также победила в 2010 году в Челябинске, где выступали Яна Некрасова и Петр Дрон. В 2011 году Алина Ковалева и Алексей Целоусов в американском
Чаще других чемпионами мира в
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