Сборная России начинает защиту титула чемпиона мира по керлингу в дабл-миксте

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На чемпионате мира выступят 39 команд, которые на предварительном этапе разбиты на пять групп — согласно латинскому алфавиту. Сборная России выступит в группе Е, где ее соперниками станут команды Новой Зеландии, Румынии, Словакии, Словении, Испании и Швейцарии. Матчи группового турнира пройдут 22—27 апреля , по ее итогам 16 лучших команд выходят в 1/8 финала, встречи этой стадии и ¼ финала запланированы на 28 апреля. 29 апреля состоятся матчи за третье место и финал.

Соревнования смешанных пар в керлинге, или дабл-микст, через год дебютируют в олимпийской программе. Как и в традиционных видах керлинга среди мужчин и женщин, в дабл- миксте олимпийский отбор проходит по итогам двух последних чемпионатов мира. Набрав максимальные 14 очков за победу на прошлогоднем турнире в швейцарском Базеле, Брызгалова и Крушельницкий обеспечат себе олимпийскую лицензию, попав в Летбридже в восьмерку лучших.

В Пхенчхане выступят восемь команд, включая хозяев из Южной Кореи.

Чемпионаты мира по керлингу среди смешанных пар проходят с 2008 года, сборная России также победила в 2010 году в Челябинске, где выступали Яна Некрасова и Петр Дрон. В 2011 году Алина Ковалева и Алексей Целоусов в американском Сент-Поле заняли второе место.