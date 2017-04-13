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13 апреля 2017, 17:34 | Зимние: Керлинг | Чемпионат.com

Свищёв: Второе место кёрлингисток на чемпионате мира для нас как победа

В Министерстве спорта России состоялась встреча главы ведомства Павла Колобкова со спортсменками, тренерами и специалистами женской сборной команды по кёрлингу, а также руководством и партнёрами Федерации кёрлинга России.

Россиянки завоевали серебряные медали чемпионата мира в Пекине, в финале уступив команде Канады со счётом 3:8.

«Хотелось бы от имени дирекции поблагодарить спортсменов, потому что мы знаем, как это было сложно, как проходили сборы и осуществлялся подготовительный процесс. Спортсмены проявили все свои бойцовские качества. Чемпионат давался тяжело, но опыт спортсменов, которые уже имеют за своими плечами награды, сохранился и помог достичь уровня, которого ещё у нас не было. Кёрлинг — молодой спорт, и такой результат для нас как победа. Но второе место — это не предел, и нам есть куда стремиться. Уже начались сложные процессы в преддверии Олимпийских игр, но это хорошо, что есть внутренняя борьба», — передаёт слова президента ФКР Дмитрия Свищёва корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
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