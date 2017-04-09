Швейцарские керлингисты обыграли команду США и вышли в полуфинал чемпионата мира

Швейцарцы в полуфинале встретятся со сборной Швеции. Победитель матча сыграет в финале с командой Канады, проигравший — с американцами за третье место.

Чемпионат мира по керлингу среди мужских команд проходит в канадском Эдмонтоне с 1 по 9 апреля.