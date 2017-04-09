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9 апреля 2017, 10:02 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Швейцарские керлингисты обыграли команду США и вышли в полуфинал чемпионата мира

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Мужская сборная Швейцарии по керлингу вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв в плей-офф команду США со счетом 11:4.

Швейцарцы в полуфинале встретятся со сборной Швеции. Победитель матча сыграет в финале с командой Канады, проигравший — с американцами за третье место.

Чемпионат мира по керлингу среди мужских команд проходит в канадском Эдмонтоне с 1 по 9 апреля.
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