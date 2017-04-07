Исполком ФКР 16 мая утвердит принципы отбора сборных России по керлингу на ОИ
МОСКВА, 7 апр —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Исполком Федерации керлинга России (ФКР) 16 мая утвердит принципы отбора на Олимпиаду в Пхенчхане в трех олимпийских дисциплинах, а также чемпионаты Европы и мира в сезоне-2017/18, исходя из рекомендаций тренерского совета ФКР, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФКР Дмитрий Свищев.
Женская сборная России на чемпионате мира в Пекине впервые в истории выиграла серебряные медали, отобравшись на Олимпиаду. Мужская команда на чемпионате мира в Эдмонтоне финишировала 12-й, не одержав ни одной победы. На Игры-2018 российские керлингисты смогут отобраться только при попадании в число двух лучших команд в квалификации, которая пройдет в Чехии в декабре. Сборная России в
«У нас 16 мая будет исполком, на нем будут приняты окончательные решения по принципам отбора на Олимпиаду. До исполкома должно пройти заседание тренерского совета. Я разговаривал с его председателем (Сергеем) Белановым, и он планирует до исполкома провести совещание тренеров, чтобы потом представить программу, оценку выступления команд и видение ситуации для последующего принятия решений на исполкоме», — сказал Свищев по телефону.
«Пока никаких решений не принято. Сезон-2017/18 у нас ничем не отличается от обычного, будут чемпионаты Европы и мира, просто добавляются Олимпийские игры. Главное, чтобы мы подготовились к Олимпиаде эффективно, подошли к ней на пике формы и не выглядели уставшими», — подчеркнул президент ФКР.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter