Исполком ФКР 16 мая утвердит принципы отбора сборных России по керлингу на ОИ

Женская сборная России на чемпионате мира в Пекине впервые в истории выиграла серебряные медали, отобравшись на Олимпиаду. Мужская команда на чемпионате мира в Эдмонтоне финишировала 12-й, не одержав ни одной победы. На Игры-2018 российские керлингисты смогут отобраться только при попадании в число двух лучших команд в квалификации, которая пройдет в Чехии в декабре. Сборная России в дабл-миксте, чемпион мира 2016 года, 22—29 апреля выступит на мировом первенстве-2017 в канадском Летбридже, который также входит в систему отбора на Олимпиаду.

«У нас 16 мая будет исполком, на нем будут приняты окончательные решения по принципам отбора на Олимпиаду. До исполкома должно пройти заседание тренерского совета. Я разговаривал с его председателем (Сергеем) Белановым, и он планирует до исполкома провести совещание тренеров, чтобы потом представить программу, оценку выступления команд и видение ситуации для последующего принятия решений на исполкоме», — сказал Свищев по телефону.

«Пока никаких решений не принято. Сезон-2017/18 у нас ничем не отличается от обычного, будут чемпионаты Европы и мира, просто добавляются Олимпийские игры. Главное, чтобы мы подготовились к Олимпиаде эффективно, подошли к ней на пике формы и не выглядели уставшими», — подчеркнул президент ФКР.