Российские керлингисты проиграли все 11 матчей на чемпионате мира
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу проиграла команде Шотландии со счетом 6:7 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.
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За сборную России выступают Алексей Тимофеев (скип), Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов и Евгений Климов.
Национальная команда не одержала ни одной победы на нынешнем мировом первенстве, проиграв 11-й матч подряд. Ранее россияне уступили сборным США, Канады, Китая, Норвегии, Швейцарии, Швеции, Италии, Японии, Нидерландов и Германии.
Российские керлингисты не попали в
Россияне, проиграв в 11 матчах, установили личный антирекорд выступлений на чемпионатах мира. До этого в активе сборной России было минимум две победы в течение турнира.
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