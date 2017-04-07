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7 апреля 2017, 9:58 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Российские керлингисты проиграли все 11 матчей на чемпионате мира

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу проиграла команде Шотландии со счетом 6:7 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.

В последней встрече группового этапа команда проиграла шотландцам. Увеличить
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За сборную России выступают Алексей Тимофеев (скип), Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов и Евгений Климов.

Национальная команда не одержала ни одной победы на нынешнем мировом первенстве, проиграв 11-й матч подряд. Ранее россияне уступили сборным США, Канады, Китая, Норвегии, Швейцарии, Швеции, Италии, Японии, Нидерландов и Германии.

Российские керлингисты не попали в плей-офф и не смогли завоевать путевку на Олимпиаду через чемпионат мира. Теперь у российской команды остается возможность в декабре побороться за оставшиеся две путевки на отборочном турнире в чешском городе Пльзень.

Россияне, проиграв в 11 матчах, установили личный антирекорд выступлений на чемпионатах мира. До этого в активе сборной России было минимум две победы в течение турнира.
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