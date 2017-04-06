Российские керлингисты проиграли в десятый раз подряд на ЧМ, уступив немцам

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 9:7 в пользу немцев, которые до седьмого энда уступали со счетом 4:7. В составе сборной России в матче приняли участие Алексей Тимофеев (скип), Алексей Стукальский, Евгений Климов и Артур Ражабов.

В заключительном матче в рамках кругового турнира чемпионата мира россияне 6 апреля сыграют со сборной Шотландии.