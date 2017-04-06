Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/curling/29342590/
6 апреля 2017, 21:28 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Российские керлингисты проиграли в десятый раз подряд на ЧМ, уступив немцам

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт. Мужская сборная России, уступив команде Германии, потерпела десятое поражение в десяти матчах на чемпионате мира по керлингу, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 9:7 в пользу немцев, которые до седьмого энда уступали со счетом 4:7. В составе сборной России в матче приняли участие Алексей Тимофеев (скип), Алексей Стукальский, Евгений Климов и Артур Ражабов.

В заключительном матче в рамках кругового турнира чемпионата мира россияне 6 апреля сыграют со сборной Шотландии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Керлинга

Вице-президент ФКР Созин назвал игру керлингистов РФ на ЧМ позором и плевком в душу

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт. Первый вице-президент Федерации керлинга России (ФКР) Андрей Созин назвал выступление мужской национальной сборной на чемпионате мира в канадском Эдмонтоне стыдом и позором, добавив, что команда своей игрой «плюнула в душу» болельщикам.
Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Сотниковой к Плющенко