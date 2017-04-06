Вице-президент ФКР Созин назвал игру керлингистов РФ на ЧМ позором и плевком в душу
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт. Первый вице-президент Федерации керлинга России (ФКР) Андрей Созин назвал выступление мужской национальной сборной на чемпионате мира в канадском Эдмонтоне стыдом и позором, добавив, что команда своей игрой «плюнула в душу» болельщикам.
Российские керлингисты потерпели девять поражений в девяти матчах турнира. Они занимают последнее место в турнирной таблице и лишились теоретических шансов на прямой выход на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. На турнире Россию представляют Алексей Стукальский, Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Евгений Климов и Артур Ражабов.
«То, что происходит сегодня в мужском керлинге, мне напоминает ситуацию в бенди (о матче “Водник” — “Байкал-Энергия”, где все голы были забиты в свои ворота). Я думал, громче уже нельзя опозорить спорт. Но сейчас я понимаю,
«Можно проиграть все матчи, но
Первый
«Что касается отборочного турнира на Олимпийские игры, который пройдет в декабре, то я против того, чтобы туда ехала эта команда. Но мы обязательно должны биться за путевку на Игры. Неучастие сборной на Олимпиаде отбросит мужской керлинг в нашей стране очень далеко. Я понимаю, что мы сейчас не наберем новых людей, но по крайней мере мы должны сделать все, чтобы такого провального выступления больше не было. Такого позора мы больше не допустим», — подчеркнул функционер.
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