Вице-президент ФКР Созин назвал игру керлингистов РФ на ЧМ позором и плевком в душу

Российские керлингисты потерпели девять поражений в девяти матчах турнира. Они занимают последнее место в турнирной таблице и лишились теоретических шансов на прямой выход на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. На турнире Россию представляют Алексей Стукальский, Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Евгений Климов и Артур Ражабов.

«То, что происходит сегодня в мужском керлинге, мне напоминает ситуацию в бенди (о матче “Водник” — “Байкал-Энергия”, где все голы были забиты в свои ворота). Я думал, громче уже нельзя опозорить спорт. Но сейчас я понимаю, что-то, что устроила наша мужская сборная на чемпионате мира, — вот настоящий стыд и позор. Такой игрой они плюнули в душу всему спортивному сообществу, нашей керлинговой семье, болельщикам и всем тем людям, которые интересуются нашим видом спорта. Простить поражение можно, но поражения бывают разные. У этих людей нет ни характера, ни воли, ни желания. Вот за это прощать нельзя», — заявил Созин, которого цитирует официальный сайт ФКР.

«Можно проиграть все матчи, но где-то в экстра-энде, в один камень — но ты борешься и отдаешься в игре на все 100%. Мне как руководителю нашей федерации стыдно за нашу команду. А они на своих матчах, которые показывают по телевидению, смеются и улыбаются. То, что произошло сейчас, — это системная ошибка и нашей федерации в том числе. Я ни в коем случае не снимаю с себя вины, но за безволие и за бесхарактерность лично я буду судить строго», — заявил Созин.

Первый вице-президент ФКР также добавил, что федерация смогла поднять женский керлинг на конкурентоспособный уровень и найдет возможность поднять мужской.

«Что касается отборочного турнира на Олимпийские игры, который пройдет в декабре, то я против того, чтобы туда ехала эта команда. Но мы обязательно должны биться за путевку на Игры. Неучастие сборной на Олимпиаде отбросит мужской керлинг в нашей стране очень далеко. Я понимаю, что мы сейчас не наберем новых людей, но по крайней мере мы должны сделать все, чтобы такого провального выступления больше не было. Такого позора мы больше не допустим», — подчеркнул функционер.