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6 апреля 2017, 7:46 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Российские керлингисты проиграли девятый матч подряд на ЧМ

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Нидерландов со счетом 4:6 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Сборная России уступила команде Нидерландов которая до этого проиграла восемь встреч кряду. Увеличить
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За сборную России выступают Алексей Тимофеев (скип), Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов и Евгений Климов.

Национальная команда пока не может одержать победу на нынешнем мировом первенстве. Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф турнира, поражение от голландцев стало девятым подряд.

Ранее россияне уступили сборным США, Канады, Китая, Норвегии, Швейцарии, Швеции, Италии и Японии. Команда Нидерландов одержала первую победу на турнире после восьми поражений.

Российские керлингисты не смогли завоевать путевку на Олимпиаду через чемпионат мира. Попадание в Эдмонтоне в шестерку лучших при определенных условиях могло позволить российской команде получить олимпийскую лицензию. Теперь у российской команды остается возможность в декабре побороться за оставшиеся две путевки на отборочном турнире в чешском городе Пльзень.
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