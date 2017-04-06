Российские керлингисты проиграли девятый матч подряд на ЧМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За сборную России выступают Алексей Тимофеев (скип), Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов и Евгений Климов.

Национальная команда пока не может одержать победу на нынешнем мировом первенстве. Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф турнира, поражение от голландцев стало девятым подряд.

Ранее россияне уступили сборным США, Канады, Китая, Норвегии, Швейцарии, Швеции, Италии и Японии. Команда Нидерландов одержала первую победу на турнире после восьми поражений.

Российские керлингисты не смогли завоевать путевку на Олимпиаду через чемпионат мира. Попадание в Эдмонтоне в шестерку лучших при определенных условиях могло позволить российской команде получить олимпийскую лицензию. Теперь у российской команды остается возможность в декабре побороться за оставшиеся две путевки на отборочном турнире в чешском городе Пльзень.